Tempo de leitura: 3 minutos

A nova liga profissional japonesa foi oficialmente lançada. A competição que começará em janeiro de 2022 se chamará Japan Rugby League One, em inglês mesmo (ao invés do nome provisório “Pro League”, usado até então). Apesar do nome, a competição é de Rugby Union e contará com 3 divisões: a Division 1 (1ª divisão) com 12 times, todos 100% profissionais; a Division 2 (2ª divisão), com 6 times, em transição; e a Division 3 (3ª divisão), com mais 6 times, não profissionais, ainda seguindo o modelo corporativo.

As equipes adotaram nomes de suas cidades ou regiões, para se ganharem uma característica mais geográfica, mas a maioria manteve também o nomes das corporações donas.

Mudanças de nome anunciadas nesta semana incluem o Mazda Blue Zoomers, que se tornou Skyactivs Hiroshima; o Kintetsu Liners, de Osaka, que adotou o nome do estádio icônico que é sua casa, o Hanazono, tornando Hanazono Kintetsu Liners; o Canon Eagles, que virou Yokohama Canon Eagles; o Honda Heat que virou Mie Honda Heat; o Toyota Industries Shuttles Aichi, que adotou Aichi (nome da região de Nagoya); o Ricoh Black Rams, que se tornou Black Rams Tokyo; o NTT-Docomo Red Hurricanes e o Toshiba Brave Lupus que adicionaram Osaka e Tokyo ao final de seus nomes, respectivamente; o Kubota Spears que adicionou Funabashi Tokyo Bay, em referência à cidade localizada na prefeitura de Chiba, leste da região metropolitana de Tóquio; e os poderosos Suntory Sungoliath (atual campeão) e Panasonic Wild Knights (atual vice) que viraram Tokyo Suntory Sungoliath e Saitama Wild Knights. Este último confirma, assim, que representará toda Saitama, isto é, a parte norte da região metropolitana de Tóquio.

- Continua depois da publicidade -

Division 1



Saitama Wild Knights (Kumagaya/Saitama)



Tokyo Suntory Sungoliath (Tóquio)



Kobelco Kobe Steelers (Kobe)



Shizuoka Blue Revs (Shizuoka)



Toyota Verblitz (Toyota/Nagoya)



Toshiba Brave Lupus Tokyo (Tóquio)



Yokohama Canon Eagles (Yokohama)



Shining Arcs Tokyo-Bay Urayasu (Urayasu/Chiba)



Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay (Funabashi/Chiba)



Black Rams Tokyo (Tóquio)



NEC Green Rockets Tokatsu (Tokatsu/Chiba)



NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka (Osaka)

Division 2



Hino Red Dolphins (Tóquio)



Mie Honda Heat (Honda)



Mitsubishi Sagamihara Dynaboars (Sagamihara/Kanagawa)



Hanazono Kintetsu Liners (Higashi-Osaka)



Kamaishi Seawaves (Kamaishi)



Skyactivs Hiroshima (Hiroshima)



Division 3