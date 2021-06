Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Com o estádio de Shizuoka lotado, a seleção do Japão fez seu primeiro jogo desde a Copa do Mundo. E não foi qualquer partida. Os Brave Blossoms, a seleção japonesa, enfrentaram os Sunwolves, a franquia japonesa que até 2020 jogava o Super Rugby. Com o fim do velho Super Rugby, os Sunwolves estão sem competição, mas foram formados como uma seleção da liga japonesa, para o jogo especial contra os Brave Blossoms. A partida serviu para o Japão se preparar para enfrentar no dia 26, na Escócia, os British and Irish Lions, em jogo histórico.





Como esperado, os Brave Blossoms vencera, 32 x 17, com tries de Horikoshi, Nakamura, Tatafu e Horikoshi novamente. O Japão manteve a base do elenco da Copa do Mundo, começando o jogo com 13 atletas que estiveram no Mundial de 2019. Os debutantes foram o asa Naoki Ozawa e o ponta sul-africano naturalizado Gerhard van den Heever.



Japão: 15 Ryohei Yamanaka, 14 Lomana Lemeki, 13 Timotyhy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Gerhard van den Heever, 10 Yu Tamura, 9 Kaito Shigeno, 8 Amanaki Mafi, 7 Naoki Ozawa, 6 Michael Leitch (c), 5 James Moore, 4 Wimpie van der Walt, 3 Asaeli Valu, 2 Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Kosuke Horikoshi, 17 Craig Millar, 18 Shinnosuke Kakinaga, 19 Jack Cornelsen, 20 Tevita Tatafu, 21 Naoto Saito, 22 Rikiya Matsuda, 23 Shane Gates;