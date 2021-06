Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Em Sydney, no simpático campo do Kensington Oval, em Sydney, a Seleção Brasileira Masculina de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) foi superada pelas Filipinas por 40 x 08 em partida válida pelo Ranking Mundial da modalidade.

Os dois times foram a campo com elencos de atletas radicados na Austrália e esteve em jogo um troféu para o vencedor da disputas, a Magellan Cup (Copa Magalhães, em alusão ao navegador português Fernão de Magalhães que, sob bandeira espanhola, em 1521, foi o primeiro a dar a volta na Terra, passando tanto pelo Brasil como pelas Filipinas). A partida marcou a estreia da nova camisa da seleção, com o símbolo novo do Carcará, e, curiosamente, foi a primeira na história entre os dois países em qualquer esporte coletivo.

- Continua depois da publicidade -

As Filipinas largaram na frente, mas os Carcarás, capitaneados e treinados por Mark Jackson (ex Seleção Brasileira de Rugby Union e Desterro), chegaram a flertar com o empate quando Guzzo arrancou em contra-ataque para o único try brasileiro no primeiro tempo. Os Tamaraws (apelido da seleção filipina) logo se impuseram, correndo para um total de 5 tries no primeiro tempo, abrindo 24 x 04 no intervalo.

Os filipinos dominaram a partida de ponta a ponta e somaram mais 2 tries no começo do segundo tempo. Porém, os Carcarás conseguiram mais um try, aos 63′, em outra corrida de Guzzo, após offload de Dylan Nunes. Mas os Tamaraws fecharam o placar com outro try, em vitória convincente.

O próximo amistoso dos Carcarás deverá ser no dia 2 de outubro contra a Turquia.

08 40

🇧🇷Brasil 08 x 40 Filipinas🇵🇭, em Sydney

Brasil: 1 Steven Braga, 2 Vinícius Guedes Silva, 3 Donovan Barreira, 4 Ravi Araújo, 5 Paulo Rúbia, 6 Pedro Guzzo, 7 Dylan Nunes (vc), 8 Mark Jackson (c), 9 Simon de Araújo, 10 Connor Howison, 11 Juan Casanova Campina, 12 Heitor Fleury, 13 Hector Hilberto;

Interchange: 14 Rubens Gomes, 15 Heitor Hilberto, 16 Ricardo Levy, 17 Rafael Melo, 18 Rodrigo Rezende;