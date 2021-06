Tempo de leitura: 1 minuto

A Austrália receberá a França para série de 3 jogos nos dias 7, 13 e 17 de julho. O técnico Dave Rennie anunciou hoje sua lista de convocados, com 38 atletas, dos quais 12 são novatos (marcados com o asterisco). Nenhum atleta que atue no exterior foi chamado.

Allan Alaalatoa (Brumbies)

Tom Banks (Brumbies)

Angus Bell (NSW Waratahs)

Filipo Daugunu (Queensland Reds)

Pone Fa’amausili* (Melbourne Rebels)

Lalakai Foketi* (NSW Waratahs)

Jake Gordon (NSW Waratahs)

Reece Hodge (Melbourne Rebels)

Michael Hooper (NSW Waratahs)

Len Ikitau* (Brumbies)

Feleti Kaitu’u* (Western Force)

Andrew Kellaway* (Melbourne Rebels)

Marika Koroibete (Melbourne Rebels)

Rob Leota* (Melbourne Rebels)

Noah Lolesio (Brumbies)

Lachlan Lonergan* (Brumbies)

Tate McDermott (Queensland Reds)

Fraser McReight (Queensland Reds)

Andy Muirhead* (Brumbies)

Isi Naisarani (Melbourne Rebels)

James O’Connor (Queensland Reds)

Brandon Paenga-Amosa (Queensland Reds)

Hunter Paisami (Queensland Reds)

Izaia Perese* (NSW Waratahs)

Matt Philip (Melbourne Rebels)

Lukhan Salakaia-Loto (Queensland Reds)

Scott Sio (Brumbies)

James Slipper (Brumbies)

Darcy Swain* (Brumbies)

Lachie Swinton (NSW Waratahs)

Sitaleki Timani (Western Force)

Matt To’omua (Melbourne Rebels)

Taniela Tupou (Queensland Reds)

Michael Wells* (Melbourne Rebels)

Rob Valetini (Brumbies)

Nic White (Brumbies)

Harry Wilson (Queensland Reds)

Tom Wright (Brumbies)