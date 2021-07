Tempo de leitura: 2 minutos

Após o cancelamento do jogo entre British and Irish Lions contra os Bulls, por conta de casos de COVID-19 no elenco sul-africano, a organização do Lions Tour confirmou que os Sharks voltarão a enfrentar os Lions britânico-irlandeses, “salvando” a data de amistoso. Os dois times duelaram nessa quarta, com vitória dos Lions por 54 x 07.

Os jogos contra times sul-africanos são importantes para os British and Irish Lions para dar entrosamento ao time antes de encararem os Springboks, uma vez que os Lions só são formados de 4 em 4 anos.

O jogo será às 13h00, hora de Brasília, em Joanesburgo, com Watch ESPN ao vivo.

🇿🇦Sharks x Lions🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo🇿🇦 – Watch ESPN AO VIVO