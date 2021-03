Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Top League teve jogos mais parelhos nesse fim de semana, com dois dos invictos e favoritos, Panasonic Wild Knights e Kobelco Steelers, sofrendo para vencerem.

This chip and chase was pure class from Fukuoka 👌 Watch Japan's Top League ad-free, live & on demand on Stan Sport.#TopLeague #トップリーグ pic.twitter.com/0rQBc6KTpD — StanSportAU (@StanSportAU) March 14, 2021



Os Steelers triunfaram por 20 c 19 sobre o Ricoh Black Rams, em jogo que teve try do segunda linha neozelandês bicampeão do mundo Brodie Retallick (melhor jogador do mundo em 2014) e o coreano Seungsin Lee chutando o penal da vitória no fim.



Já os Wild Knights fizeram 26 x 13 sobre o NTT-Docomo Redd Hurricanes, de TJ Pereana, que, desta vez, não conseguiu reverter a sorte de seu times. Os galeses Owen Williams, dos Red Hurricanes, e Hadleigh Parkes, dos Wild Knights, marcaram tries, mas quem brilhou mesmo foi o japonês Kenki Fukuoka, com lindo try.



Outro time que brilhou e se manteve invicto foi o Toyota Verblitz, do também bicampeão do mundo Kieran Read, ex capitão dos All Blacks e melhor jogador do mundo de 2013. Read fez seu primeiro try com a camisa do Verblitz, que venceu por 61 x 26 ol Munakata Sanix Blues.



Com o hooker sul-africano e campeão do mundo Malcolm Marx eleito o melhor jogador, o Kubota Spears também seguiu sólida campanha ao fazer 38 x 07 para cima do Honda Heat.



Já o scrum-half Greig Laidlaw, ex capitão da Escócia, fez seu grande jogo até aqui com a camisa do NTT Shining Arcs, marcando um hat-trick (3 tries) em empate de 26 x 26 com o Mitsubishi Dynaboars, liderado pelo ex All Black Colin Slade, que também fez try.



Por sua vez, o Yamaha Jubilo, de Ayumu Goromaru, decepcionou e caiu em casa diante do Canon Eagles, 40 x 32.



A rodada teve dois jogos adiados pelas condições climáticas, com o Suntory Sungoliath, de Beauden Barrett, não indo a campo.



Campeonato Japonês 2021

Kubota Spears 38 x 07 Honda Heat

Mitsubishi Dynaboars 26 x 26 NTT Shining Arcs

Ricoh Black Rams 19 x 20 Kobelco Steelers

NTT Docomo Red Hurricanes 13 x 26 Panasonic Wild Knights

Yamaha Jubilo 32 x 40 Canon Eagles

Munakata Sanix Blues 26 x 61 Toyota Verblitz

Toshiba Brave Lupus x Suntory Sungoliath – adiado

NEC Green Rockets x Hino Red Dolphins – adiado

Chugoku Electric Power 14 x 27 Kyuden Voltex 14-27

Kamaishi Sea Waves 15 x 36 Kintetsu Liners 15-36

Mazda Blue Zoomers 10 x 61 Toyota Shokki Shuttles 10-61

Shimizu Blue Sharks 32 x 36 Kurita Water

Clube Cidade Jogos Pontos Grupo Vermelho Kubota Spears Narita (Chiba) 4 19 Toyota Verblitz Toyota (Aichi) 4 19 Suntory Sungoliath Tokyo 3 15 NTT Shining Arcs Urayasu (Chiba) 4 7 Toshiba Brave Lupus Tokyo 3 6 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara (Kanagawa) 4 6 Munakata Sanix Blues Munakata (Fukuoka) 4 1 Honda Heat Suzuka (Mie) 4 0 Grupo Branco Panasonic Wild Knights Kumagaya (Saitama) 4 19 Kobelco Steelers Kobe 4 18 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 4 13 Yamaha Jubilo Iwata (Shizuoka) 4 11 Canon Eagles Yokohama (Kanagawa) 4 6 Ricoh Black Rams Tokyo 4 5 NEC Green Rockets Kashiwa (Chiba) 3 0 Hino Red Dolphins Hino (Tokyo) 3 0 Top Challenge A Kintetsu Liners Higashiosaka (Osaka) 3 15 Kurita Water Gush Atsugi (Kanagawa) 3 5 Kamaishi Seawaves Kamaishi 3 5 Shimizu Blue Sharks Yokohama (Kanagawa) 3 5 Top Challenge B Toyota Industries Shuttles Kariya/Nagoya (Aichi) 4 20 Coca-Cola Red Sparks Fukuoka 4 15 Kyushu Kyuden Voltex Fukuoka 4 9 Mazda Blue Zoomers Hiroshima 4 5 Chugoku Red Regulions Hiroshima 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 6 primeiros dos Grupos Vermelho e Branco avançam às Oitavas de Final;

- 2 últimos dos Grupos Vermelho e Branco avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;

- 2 melhores de cada grupo Top Challenge avançam à Repescagem para as Oitavas de Final;