Terça-feira, 16 de março, é o dia da abertura da Superliga Americana de Rugby (SLAR), a liga profissional da América do Sul. O estádio de La Pintana, subúrbio de Santiago, no Chile, será o palco para a rodada dupla que abre a competição. Primeiro, com transmissão do Watch ESPN, o Peñarol, do Uruguai, encara o Olimpia, do Paraguai, no embate entre os dois gigantes do futebol sul-americano que desembarcaram no rugby. Na sequência, com ESPN2 ao vivo, o Selknam, do Chile, mede forças com o Cafeteros, da Colômbia.

A rodada deveria contar ainda com Jaguares, da Argentina, versus Cobras, do Brasil, mas o jogo foi adiado por conta de surto de COVID-19 no elenco brasileiro e ainda não tem nova data.

Peñarol ou Olimpia?

Uruguai contra Argentina? O duelo entre Peñarol e Olimpia colocará frente a frente um time no momento do kick-off 11 uruguaios e 4 argentinos do lado do Peñarol e 13 argentinos e 2 paraguaios do lado do Olimpia.

Dirigido por Pablo Bouza, assistente de Daniel Hourcade nos Pumas na Copa do Mundo de 2015, o Peñarol conta com 17 jogadores que defenderam o Uruguai na Copa do Mundo de 2019, entre eles nomes de destaque da linha como Andrés Vilaseca, Rodrigo Silva, Federico Favaro, Nicolás Freitas e Tomás Inciarte, todos escalados para a estreia. No pack, há mais juventude, mas ainda assim os Carboneros têm nomes fortes de Mundial: Santiago Civetta, Manuel Ardao e Guillermo Pujadas. Com 12 Teros atuando na Europa e América do Norte, o Peñarol não tem força da seleção uruguaia, mas trata-se de um elenco forte e referçado com argentinos. Olhos para o abertura Martín Roger e para o terceira linha Conrado Roura.

Já o Olimpia é comandado pelo também argentino Raúl Pérez, treinador dos Jaguares no Super Rugby entre 2016 e 2017. O time paraguaio é, na realidade, um time argentino, de atletas preteridos pelos Jaguares e baseado sobretudo em atletas do interior argentino. Axel Zapata, o hooker capitão, é destaque e tem experiência com a Argentina XV. Jogando ao lado de Lucas Favre, também com experiência na Argentina XV, e com Javier Diaz (com 3 jogos pelos Pumas) na reserva, Zapata lidera uma primeira linha forte que pode levar muita dificuldade aos uruguaios. Atenção também para o scrum-half Ignacio Inchauspe, que estava no elenco dos Ceibos (a franquia argentina de 2020).

Mais entrosado e com experiência de Mundial, o Peñarol é, no papel, o favorito, mas encarará um elenco argentino sedento por provar valor. Não seria um choque uma vitória do Decano do Paraguai.

Quem vencerá na largada da @SLARugby na terça, @CAP__Rugby Peñarol🇺🇾 ou @OlimpiaLions🇵🇾? Jogo ao vivo no Watch ESPN @ESPNBrasil 16h30 #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 15, 2021

Selknam ou Cafeteros?

O mando de jogo e a forma exuberante de 2020 colocam o Selknam como grande favorito na segunda partida do dia. O Selknam venceu o Peñarol em 2020 antes da temporada ser cancelada e, depois, a seleção chilena derrotou o Uruguai e flertou com vitória sobre a Argentina XV no Sul-Americano. O rugby chileno cresceu com o profissionalismo e o elenco do Selkam é, na prática, a própria seleção. A ausência do scrum-half Torrealba, que está nos Estados Unidos, foi suprimida com o promissor camisa 9 argentinoPatricio Baronio, que faz dupla com o camisa 10 também argentino Albornoz. Todo o restante do XV titular é chileno, com destaque para a terceira linha de Nicolás Garafulic, Martín Sigren e Ignacio Silva.

O pack chileno evoluiu muito e será devidamente provado pelos Cafeteros, da Colômbia, comandados pelo treinador argentino, ex Tupis, Rodolfo Ambrosio, que dedica a devida atenção ao jogo de contato e ao potencial físico de suas equipes. Os Cafeteros terão força entre os forwards, com jogadores fortes como o segunda linha colombiano Álvarez, capitão do time, e o excelente terceira linha argentino Aníbal Panceyra Garrido. Com 11 titulares argentinos, os Cafeteros prometem serem competitivos e a qualidade do scrum-half Gonzalo García – que chegou a ser considerado para defender os Pumas em 2020 – poderá fazer a diferença.

Quem vencerá na primeira rodada da @SLARugby na terça, @SelknamRugby 🇨🇱 ou Cafeteros🇨🇴? Jogo ao vivo no ESPN2 @ESPNBrasil 20h00 #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 15, 2021

*Horários de Brasília

16/03 – 16h30 – 🇺🇾Peñarol x Olimpia🇵🇾, em Santiago – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Federico Anselmi🇦🇷 / Assistentes: Nehuen Rivero🇦🇷 e Cauã Ricardo🇧🇷 / TMO: Felipe Balbontín🇨🇱



Peñarol: 15 Rodrigo Silva🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Nicolás Freitas🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Felipe Aliaga🇺🇾, 4 Juanjuan Garese🇺🇾, 3 Facundo Pomponio🇦🇷, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Matías Benítez🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Diego Arbelo🇺🇾, 18 Juan Echeverría🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Carlos de Amorim🇺🇾, 21 Santiago Álvarez🇺🇾, 22 Manuel Alonso🇺🇾, 23 Juan María Iruleguy🇺🇾;

Olimpia: 15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Francisco Diez🇦🇷, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Juan Daniel González🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Matías Gómez Vara🇦🇷, 5 Carlos Repetto🇦🇷, 4 Mauro Rebussone🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (2), 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner🇦🇷, 17 Javier Díaz🇦🇷, 18 Luis Quinteros🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Marcos Riquelme🇵🇾, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Rodrigo Gómez Vara🇦🇷, 23 Renato Cardona🇵🇾;

16/03 – 20h00 – 🇨🇱Selknam x Cafeteros🇨🇴, em Santiago – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Damián Schneider🇦🇷 / Assistentes: Francisco González🇺🇾 e Tomás Bertazza🇦🇷 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱



Selknam: 15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Santiago Videla🇨🇱 , 11 Lucca Avelli🇨🇱, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Martín Sigren🇨🇱, 6 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 5 Clemente Saavedra🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇦🇷, 3 Salvador Lues🇨🇱, 2 Raimundo Martínez🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Augusto Böhme🇨🇱, 17 Ramón Ayarza🇨🇱, 18 Matías Dittus🇨🇱, 19 Santiago Pedrero🇨🇱, 20 Alfonso Escobar🇨🇱, 21 Bautista Stávile🇦🇷, 22 José Ignacio Larenas🇨🇱, 23 Maximiliano Filizzola🇦🇷;

Cafeteros: 15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 John Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomás Garcia🇦🇷, 12 Facundo Pueyrredón🇦🇷, 11 Julián Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷, 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Aníbal Panceyra Garrido🇦🇷, 5 Jhon Carlos Álvarez🇨🇴 (c), 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Diego Posada🇨🇴, 2 Agustín Acosta🇦🇷, 1 Javier Corvalán🇦🇷;

Suplentes: 16 Jorge Álvarez🇨🇴, 17 Yani Pérez🇨🇴, 18 Brayhan Pérez🇨🇴, 19 Ramiro Tallone Naddaf🇦🇷, 20 Diver Ceballos🇨🇴, 21 Julián Navarro🇨🇴, 22 Andrés Álvarez🇨🇴, 23 Cristian Rodallegas🇨🇴;