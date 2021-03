Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Com duas rodadas de antecedência, o PRO14 já conhece seus dois finalistas. A liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália chegou à 14ª rodada (de um total de 16) com dois clássicos irlandeses decisivos. Leinster e Munster despacharam Ulster e Connacht e garantiram matematicamente a primeira colocação de cada conferência. No atual formato de disputas, apenas os campeões de cada conferência irão à final e, com isso, a liga já se prepara para a finalíssima entre os dois rivais no dia 27 de março, em Dublin.

Leinster e Munster não fazem uma final desde 2011, data do último título do Munster. Desde então, o Leinster venceu 5 títulos do PRO14, incluindo os 3 últimos, indo agora em busca de seu 4º consecutivo.

Neste fim de semana, pela Conferência B, Munster e Connacht abriram a rodada duelando pela classificação. O Connacht, vice líder, precisava vencer na casa do Munster e flertou com o feito, mas acabou derrotado por 20 x 17. Matt Healy fez o primeiro try dos visitantes logo aos 4′, mas Cronin respondeu com try para o Munster aos 22′ e o fullback Haley garantiu o precioso segundo try dos donos da casa aos 57′, em lindo contra-ataque. No entanto, Boyle deu a resposta com try do empate para o Connacht aos 62′, aproveitando amarelo contra o Munster. Contudo, aos 68′, Carbery chutou o penal decisivo que deu a frente ao Munster. Os minutos finais foram tensos, mas o Connacht não conseguiu a virada.



Em Belfast, o Ulster, vice líder da Conferência A, recebeu o líder Leinster e só a vitória salvaria o Ulster. O jogo foi de muito atrito e cartões para os dois lados e quem emergiu vitorioso foi o Leinster: 38 x 19 impressionantes. O cartão vermelho a Warwick, aos 30′, deixou o Ulster em desvantagem, que se provou determinante. Foram 5 tries a 3 para o Leinster, com Bent, Van der Flier, Byrne, Ruddock e Sheehan cruzando o in-goal para o time de Dublin.



As 3 primeiras colocações de cada grupo valem vagas na próxima edição da Heineken Champions Cup europeia e a situação da Conferência A está ainda em aberto por conta da derrota de sábado do terceiro colocado Ospreys contra o agora quinto colocado Dragons, em dérbi galês. Os Dragons venceram fora de casa por cruciais 31 x 20 e reduziram a diferença para os Ospreys para 11 pontos, mas com um jogo a menos disputado (isto é, com os Dragons tendo 15 pontos a disputar ainda). Foram 5 tries para os Dragons, com Wanwright abrindo o placar. Os pontas Jonah Holmes e Ashton Hewitt acabaram sendo os nomes do jogo com 2 tries cada.

- Continua depois da publicidade -

Com também um jogo a menos que os Ospreys e com 10 pontos a menos estão os escoceses do Glasgow Warriors, que conquistaram importantíssima vitória na Itália sobre o Zebre, que despencou para a lanterna da chave. 31 x 20 no placar, com Gordon e Grigg marcando os tries cruciais na reta final do jogo.



Dragons

O jogo que seria entre Edinburgh e Benetton foi adiado por conta de caso de COVID-19 no time italiano.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Munster 20 x 17 Connacht

Zebre 20 x 31 Glasgow

Ospreys 20 x 31 Dragons

Ulster 19 x 38 Leinster

Edinburgh x Benetton – adiado

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 14 65 Ulster Irlanda Belfast 14 54 Ospreys Gales Swansea 14 31 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 21 Dragons Gales Newport 13 20 Zebre Itália Parma 14 17 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 14 54 Connacht Irlanda Galway 14 42 Scarlets Gales Llanelli 14 34 Cardiff Blues Gales Cardiff 14 26 Edinburgh Escócia Edimburgo 12 20 Benetton Treviso Itália Treviso 12 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia;