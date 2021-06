Tempo de leitura: 5 minutos

Momento histórico nesse sábado e por vários motivos. Nesse dia 26, os British and Irish Lions entram em campo contra o Japão, em jogo com transmissão ao vivo da ESPN2. Será a primeira partida entre as duas seleções na história. A seleção que reúne os melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda é reunida de 4 em 4 anos, o que também já torna o duelo com os japoneses especial.

Além disso, trata-se do primeiro jogo na história dos Lions em Edimburgo, na Escócia, uma vez que os Lions costumam apenas jogar fora de casa, pela tradição. Foram liberado 16.500 lugares no estádio de Murrayfield para o público, marcando o retorno dos escoceses aos estádios para jogos internacionais. Por fim, a partida ainda marcará a despedida do árbitro francês Pascal Gaüzère, que recebeu homenagens ao longo da semana.

Quem vencerá o jogo histórico desse sábado? 🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions ou Japão🇯🇵? Jogo 11h na @ESPNBrasil #RugbyNaESPN



Os Lions irão a campo sem seus principais jogadores ingleses, uma vez que o Campeonato Inglês ainda está em andamento. O técnico Warren Gatland escolheu um XV titular formado apenas por irlandeses, galeses e escoceses para o primeiro jogo, com o intuito de começar a testar os jogadores e as formações. Por ser uma equipe que existe apenas a cada 4 anos, os Lions sempre fazem os primeiros jogos de suas giras com o intuito de testar as formações, de olho nos 3 jogos finais contra seu principal adversário – que em 2021 são os Springboks.

Gatland teve duas baixas escocesas com relação ao XV titular que anunciou na terça-feira, perdendo por lesões Hamish Watson, substituído pelo galês Justin Tipuric, e Zander Fagerson, substituído pelo irlandês Tadgh Furlong. Com isso, os únicos escoceses titulares serão o ponta Van der Merwe e o pilar Sutherland.

A mescla de irlandeses e galeses em todos os setores será a marca principal dos Lions para a partida. A escolha de Conor Murray como scrum-half e Dan Biggar como abertura sugere que os Lions não tomarão tantos riscos no jogo contra os Brave Blossoms (como é conhecida a seleção japonesa). A linha terá Bundee Aki, no primeiro centro, apostando no embate físico, e Robbie Henshaw, garantindo dupla irlandesa no setor, enquanto o artilheiro Josh Adams e o fullback Liam Williams garantem qualidade galesa ao fundo do campo.

No pack, os Lions são capitaneados pelo galês Alun Wyn Jones, que forma a segunda linha com o irlandês Iain Henderson, que garantem grande qualidade nas formações, ao passo que a primeira linha britânico-irlandesa terá o galês Ken Owens, em momento especial, ao lado do irlandês Tadgh Furlong. A primeira linha, por ter um nome de cada país, terá o desafio do entrosamento diante de uma primeira linha japonesa já bem formada. Por fim, a terceira linha dos Lions terá o irlandês Tadgh Beirne, que foi um dos grandes nomes do Six Nations, ao lado de dois galeses, Faletau e Tipuric, nomes de confiança de Gatland.

Por sua vez, o Japão fará seu primeiro jogo internacional desde a Copa do Mundo. O treinador Jamie Joseph escolheu um XV titular com 14 atletas que estiveram no time de 2019. A única novidade entre os titulares é o ponta Siosaia Fifita, no entanto alguns jogadores importantes da campanha no Mundial, como o hooker Shota Horie, o pontsa Kenki Fukuoka ou o scrum-half Fumiaki Tanaka estão de fora da seleção.

O XV escalado por Joseph terá muita força no pack, como esperado, com uma terceira linha de Labuschagné, Leitch e Mafi, enquanto Moore, um dos principais tacledores do Mundial, segue na segunda linha. Estrela no Super Rugby, o terceira linha Kazuki Himeno começará no banco de reservas e poderá ser arma para o segundo tempo. A primeira linha tem ainda dois nomes que foram destaque em 2019, Koo e Inagaki, garantindo um conjunto que dará trabalho aos britânico-irlandeses no breakdown e nas formações fixas. Na linha, espera-se, novamente, um Japão dinâmico, de fases rápida e muita capacidade de explorar os espaços. O ponta Kotaro Matsushima vive momento especial jogando na França, nomes como o abertura Yu Tamura o centro Ryoto Nakamura viveram inspiradoras temporadas na liga japonesa.

🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions x Japão🇯🇵, em Edimburgo🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Pascal Gaüzère🇫🇷

🇬🇧🇮🇪British & Irish Lions: 15 Liam Williams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 14 Josh Adams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 13 Robbie Henshaw☘️, 12 Bundee Aki☘️, 11 Duhan van der Merwe🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 10 Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 9 Conor Murray☘️, 8 Jack Conan☘️, 7 Justin Tipuric🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 6 Tadhg Beirne☘️, 5 Alun Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (c), 4 Iain Henderson☘️, 3 Tadhg Furlong ☘️, 2 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 1 Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

Suplentes: 16 Jamie George🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 17 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 18 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 19 Courtney Lawes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 20 Taulupe Faletau🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 21 Ali Price🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 22 Owen Farrell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 23 Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

🇯🇵 Japão: 15 Ryohei Yamanaka, 14 Kotaro Matsushima, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Siosaia Fifita, 10 Yu Tamura, 9 Kaito Shigeno, 8 Amanaki Mafi, 7 Lappies Labuschagné, 6 Michael Leitch, 5 James Moore, 4 Wimpie van der Walt, 3 Koo Ji-won, 2 Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki; Suplentes: 16 Kosuke Horikoshi, 17 Craig Millar, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Jack Cornelsen, 20 Kazuki Himeno, 21 Tevita Tatafu, 22 Naoto Saito, 23 Rikiya Matsuda;

