Tempo de leitura: 3 minutos

Sexta é dia de final na França! E uma final que está ganhando rivalidade com os últimos meses. Toulouse e La Rochelle voltam a duelar por título, após fazerem a grande final da Heineken Champions Cup europeia no último mês, com vitória do Toulouse por 22 x 17. Toulouse é o maior campeão francês, com 20 conquistas, sendo o atual campeão, por ter vencido o título de 2019 (já que o Top 14 de 2020 foi cancelado). Já La Rochelle é um pequeno que vem se agigantando e irá à primeira final nacional de sua história.

O jogo será no Stade de France, em Paris, com 14 mil torcedores liberados, e terá transmissão ao vivo da TV5 Monde.

Quem será o campeão do 🇫🇷Top 14 francês nessa sexta? Toulouse ou La Rochelle? Reedição da final da Heineken Champions Cup! Ao vivo na @tv5mondebrasil 15h45. — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 24, 2021

- Continua depois da publicidade -

Além de perseguir um título inédito, o La Rochelle terá a dura tarefa de quebrar seu jejum contra o Toulouse. Foram 3 derrotas nos últimos 3 jogos entre os dois times. La Rochelle tem como treinador o irlandês Ronan O’Gara, ídolo do rugby de seu país, que trabalha ao lado do neozelandês Jono Gibbes. O terceira linha, ex All Blacks, Victor Vito começará no banco desta vez, com o sul-africano Liebenberg formando a terceira linha do La Rochelle com os franceses Gourdon e Alldritt, grande destaque do pack aurinegro, ao passo que o Toulouse também terá seu All Black no banco: Jerome Kaino, que dará espaço na terceira linha para uma formação com Tolofua, Elstadt e Cros. No pack, olhos ainda para uma batalha de Wallabies na segunda linha, com os irmãos Arnold do lado do Toulouse e com Will Skelton do lado do La Rochelle, o que promete demais.

O Toulouse foi abalado pela perda por lesão do abertura Ntamack. Com isso, para seu lugar está escalado Thomas Ramos, com o sul-africano Cheslin Kolbe sendo deslocado para fullback. Antoine Dupont segue como o gênio criativo do Toulouse com a camisa 9, mas fará um duelo de arrepiar contra Tawera Kerr-Barlow, também ex All Blacks, que faz dupla com o abertura, também neozelandês Ihaia West. O Toulouse ainda apostou em dois Pumas na linha, Chocobares no centro e Mallía na ponta, ganhando em capacidade de definição, ao passo que La Rochelle se vale no fundo da liderança do fullback Brice Dulin, que vive auge em sua carreira com a seleção francesa.

No papel, o favoritismo segue do lado do Toulouse, clube com mais tries marcados na competição e mair turnovers obtidos. Já o La Rochelle é o dono da melhor defesa da liga e, com isso, a expectativa é de um jogo apertado e parelho até o fim.

25/06 – 15h45 – Toulouse x La Rochelle, em Paris – TV5 Monde AO VIVO

Toulouse: 15 Cheslin Kolbe, 14 Juan Cruz Mallía, 13 Santiago Chocobares, 12 Pita Ahki, 11 Matthis Lebel, 10 Thomas Ramos, 9 Antoine Dupont, 8 Selevasio Tolofua, 7 François Cros, 6 Rynhardt Elstadt, 5 Richie Arnold, 4 Rory Arnold, 3 Charlie Faumuina, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Joe Tekori, 19 Thibauld Flament, 20 Jerome Kaino, 21 Alexi Balès, 22 Maxime Médard, 23 Dorian Aldegheri;

La Rochelle: 15 Brice Dulin, 14 Dillyn Lleyds, 13 Raymond Rhule, 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Arthur Retière, 10 Ihaia West, 9 Tawera Kerr-Barlow, 8 Kevin Gourdon, 7 Grégory Alldritt, 6 Wiaan Liebenberg, 5 Will Skelton, 4 Romain Sazy (c), 3 Uini Atonio, 2 Facundo Bosch, 1 Reda Wardi;

Suplentes: 16 Samuel Lagrange, 17 Vincent Priso, 18 Arthur Joly, 19 Thomas Lavault, 20 Victor Vito, 21 Jules Le Bail, 22 Jules Plisson, 23 Jules Favre;

Histórico de campeões:

Clube Títulos profissionais (desde 1996) Anos (a partir de 1996) Títulos totais (desde 1892) Toulouse 8 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012 e 2019 20 Stade Français 6 1998, 2000, 2003, 2004, 2007 e 2015 14 Biarritz 3 2002, 2005 e 2006 5 Castres 2 2013 e 2018 5 Clermont 2 2010 e 2017 2 Perpignan 1 2009 7 Racing 1 2016 6 Toulon 1 2014 4 Béziers 11 Bordeaux¹ 9 Agen 8 Lourdes 8 Bayonne 3 Pau 3 Lyon OU 2 Narbonne 2 Tarbes 2 Carmaux 1 Grenoble 1 Montauban 1 Mont de Marsan 1 Quillan 1 Valence-Romans² 1 Vienne 1 FC Lyon³ 1 Olympique Pantin³ 1

¹ Bordeaux tem 9 títulos somando-se os 7 do Stade Bordelais e os 2 do Bègles, clubes que se fundiram em 2006;

² O título é do La Voulte, que se fundiu em 2010 ao Valence. Em 2016, o Valence se fundiu ao Romans, dando origem ao Valence-Romans Drôme;

³ O FC Lyon e o Olympique Pantin não existem mais. O FC Lyon deu origem do clube de futebol Olympique Lyonnais e o Olympique Pantin se fundiu ao Red Star, também do futebol;