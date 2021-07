Tempo de leitura: 4 minutos

Os British and Irish Lions encararão seu segundo desafio na África do Sul nessa quarta-feira, quando encaram os Sharks, de Durban, vice campeões sul-africanos em 2021. O jogo, que terá exibição do Watch ESPN, é o terceiro do time do técnico Warren Gatland, que vai fazendo seus testes e dando entrosamento a seu elenco.

Esperaria-se uma partida mais dura do que aquela contra os Lions de Joanesburgo, pelo momento melhor dos Sharks. No entanto, o time sul-africano não contará com seus 9 atletas convocados pelos Springboks – Du Toit, Nche e Kolisi, no pack, Nohamba, Nkosi, Penxe, Mapimpi e Fassi, na linha. Os destaques do tme que irá a campo são o ponta Werner Kok, ex melhor do mundo de sevens, o abertura Bosch, excelente chutador, e o oitavo Buthelezi.

Os Lions terão um XV mais mesclado de irlandeses, escoceses, galeses e ingleses. Sem Alun Wyn Jones e sem Conor Murray, o capitão será o segunda linha norte-irlandês Iain Henderson, que fará dupla com o galês Adam Beard. A primeira linha terá os ingleses Mako Vunipola e Cowan-Dickie, forte nos mauls, ao lado do escocês Fagerson, ao passo que a terceira linha terá o oitavo Sam Simmonds, muito aguardado, jogando com o galês Navidi e o inglês Curry.

- Continua depois da publicidade -

Na linha, Gatland nomeou a dupla galesa de 9 e 10, Gareth Davies e Dan Biggar, para jogar com o irlandês Bundee Aki de 12, garantindo potência, e com o inglês Eliott Daly, testado de 13. O 15 é o galês Liam Williams, enquanto nas pontas estão o escocês (sul-africano de nascimento) Duhan van der Merwe e o inglês Anthony Watson. O favoritismo é dos Lions, sem dúvida.

07/07 – 14h00 (hora de Brasília) – 🇿🇦Sharks x Lions🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo🇿🇦 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Jaco Peyper🇿🇦

🇿🇦Sharks: 15 Manie Libbok, 14 Werner Kok, 13 Jeremy Ward, 12 Marius Louw, 11 Thaakir Abrahams, 10 Curwin Bosch, 9 Jaden Hendrikse, 8 Phepsi Buthelezi (c), 7 Thembelani Bholi, 6 James Venter, 5 Hyron Andrews, 4 Ruben van Heerden, 3 Khutha Mchunu, 2 Fez Mbatha, 1 Khwezi Mona;

Suplentes: 16 Kerron van Vuuren, 17 Ntuthuko Mchunu, 18 Wiehahn Herbst, 19 JJ van der Mescht, 20 Reniel Hugo, 21 Dylan Richardson, 22 Grant Williams, 23 Anthony Volmink;