Porto Seguro, na Bahia, teve a largada de sua liga regional no último, dia 4. A 1ª etapa homenageou o atleta, Luciano Ferreira que faleceu em 2016.

No sevens masculino, o Pataxós se sagrou campeão em torneio de 4 times (que ainda contou com as participações dos times Maoris, Podium e Olímpicos), ao passo que os Toruks XV venceram no XV o duelo contra o Porto Seguro XV (32 x 10).

O evento contou com a participação de atletas convidados, como o uruguaio Facundo, ex-atleta do Trébol, tradicional clube do Uruguai, o carioca Gustavo, ex-campeão brasileiro da equipe Niterói, e três atletas de Vitória da Conquista (Róger, Filipe e Eduardo).

A liga regional da Costa dos Descobrimentos faz parte da estratégia de regionalização da Federação de Rugby da Bahia e todos os atletas são ligados ao Porto Seguro Rugby Clube.