Austrália e França darão o pontapé inicial em seus amistosos de julho apenas nessa quarta-feira. Os dois países não se encontram desde 2016 e farão uma série de três duelos em solo australiano, com o primeiro jogo sendo exibido no Watch ESPN.

A França decidiu viajar à Austrália com literalmente seu time “B”, poupando todos os seus principais jogadores. A estratégia do técnico Fabien Galthié é utilizar os jogos com os Wallabies para dar mais rodagem a mais jogadores, com o objetivo de chegar a 2023 com muitas opções confiáveis.

Ainda assim, o time francês é fortíssimo. A camisa 15 terá o debut do jovem de 21 anos Jaminet, que jogará ao lado no fundo com o ascendente Villière e o veterano Penaud, ao passo que o centro de Danty e Vincent, que buscam espaço no time principal. O abertura será o jovem Carbonel, ao passo que o scrum-half da vez será Couilloud, formando uma dupla de grande qualidade, ainda que hoje à sombra de Ntamack, Jalibert, Dupont e Serin. Na terceira linha, Jelonch é o capitão e forma um trio também de qualidade com Cretin e Macalou, ao passo que a segunda linha terá Geraci e Taofifénua – atletas que podem aparecer ao longo do ano como opções principais de Galthié. A primeira linha de Bamba e Gros de pilares e o hooker debutante Barlot.

Já a Austrália, do técnico Dave Rennie, joga para recuperar sua autoestima. A vida no Super Rugby foi muito sofrida para o rugby do país e vitórias sobre os Bleus garantiriam os Wallabies fortes e confiantes para o Rugby Championship, que começa em agosto.

Rennie não terá James O’Connor e Nic White para a partida e apostou em Noah Lolesio e Jake Gordon como abertura e scrum-half para o duelo. Matt Toomua joga com a 12, tendo Paisami na 13, Banks, em boa fase, com a 15, e Wright e Koroibete nas pontas. No pack, Michael Hooper retorna ao time para capitanear o time, formando a terceira linha com Valetini e Wilson. A segunda linha é de Salakaia-Loto e Phillip, enquanto a primeira linha terá Alaalatoa, Paenga-Amosa e Slipper, isto é, um time sem maiores novidades.

A França terá a vantagem de conhecer a Austrália, enquanto os Wallabies sabem pouco o que esperar da França. A Austrália tem o mando, mas não tem claro favoritismo.

07/07 – 07h00 (Hora de Brasília) – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Brisbane🇦🇺 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Brendon Pickerill🇳🇿

Histórico: 46 jogos, 26 vitórias da Austrália🇦🇺, 18 vitórias da França🇫🇷 e 2 empates. Último jogo: 🇫🇷França 23 x 25 Austrália🇦🇺, em 2016 (amistoso);

Austrália: 15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Hunter Paisami, 12 Matt Toomua, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Jake Gordon, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Rob Valetini, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Matt Philip, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Darcy Swain, 20 Isi Naisarani, 21 Tate McDermott, 22 Len Ikitau, 23 Andrew Kellaway;

França: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Arthur Vincent, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Louis Carbonel, 9 Baptiste Couilloud, 8 Sekou Macalou, 7 Anthony Jelonch (c), 6 Dylan Cretin, 5 Romain Taofifénua, 4 Kilian Geraci, 3 Demba Bamba, 2 Gaëtan Barlot, 1 Jean-Baptiste Gros;

Suplentes: 16 Anthony Étrillard, 17 Quentin Walckerl, 18 Sipili Falatea, 19 Baptiste Pesenti, 20 Florent Vanverberghe, 21 Cameron Woki, 22 Teddy Iribaren, 23 Anthony Bouthier;