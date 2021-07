Tempo de leitura: 1 minuto

Quarta-feira especial de rugby! Dois jogos internacionais rolarão no Watch ESPN. O dia marca o início da série de três partidas entre Austrália e França em solo australiano, naquele que é o primeiro confronto entre os dois países desde 2016. Já os British and Irish Lions seguem sua série na África do Sul e agora encaram os Sharks, de Durban, que jogaram o Super Rugby em 2020 e jogarão em 2021 o novo United Rugby Championship. Ponha na agenda!

*Horários de Brasília