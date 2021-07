Tempo de leitura: 7 minutos

Tudo pronto para o primeiro embate da série 2021 dos British and Irish Lions contra os Springboks! Serão 3 jogos entre os dois países, com transmissões da ESPN, valendo o cobiçado título de uma série que só ocorre de 12 em 12 anos. Neste ano, o tour dos Lions ganhou sabor realmente de “jogo das estrelas” porque a África do Sul (os Springboks) é a atual campeã mundial.

Quem são os Lions?

Os Lions são a seleção formada a cada 4 anos pelos melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda com o objetivo de visitar uma das grandes potências do Hemisfério Sul – África do Sul, Austrália ou Nova Zelândia. Por isso, cada um desses países só enfrenta os Lions a cada 12 anos, tornando o evento mais do que especial.

Quem vencerá o jogo 1 de 🇿🇦Springboks vs British and Irish🇬🇧🇮🇪? Sábado 13h00, #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 22, 2021



Até hoje, foram 12 séries contra os Springboks, com 8 séries sendo vencidas pelos sul-africano e 4 pelos Lions. A última série, em 2009, teve triunfo dos Springboks, mas na anterior, em 1997, os Lions levaram a melhor.

🇬🇧🇮🇪Lions e Springboks🇿🇦 fizeram alguns dos maiores, mais famosos e mais brutais jogos da história do rugby mundial. Confira nosso Top 5 da história desse confronto centenário!https://t.co/AL1fYehS18#RugbyNaESPN @ariaguiar @Martonirugby @ESPNBrasil pic.twitter.com/eosxAKtaaM — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 22, 2021



O que esperar do jogo 1?

Por conta da pandemia e da onda de protestos na África do Sul, os três jogos serão na Cidade do Cabo com portões fechados. A África do Sul venceu os Lions em jogo preparatório que não valeu pela série, por 17 x 13, no último dia 14. Os times para o primeiro duelo da série, no entanto, são distintos, com os Lions escolhendo rodar o elenco e o Springboks se reforçando.

A expectativa é de um jogo parelho e muito físico, com leve vantagem sul-africana, mas com plenas condições de vitória do lado britânico-irlandês.

Olhos neles

Os embates individuais setor a setor prometem muito, sobretudo no pack. A segunda linha estrelada dos Lions, de Alun Wyn Jones e Maro Itoje, terá pela frente uma temível formação sul-africana, com Eben Etzebeth e Franco Mostert. Etzebeth particularmente está em forma exuberante e teve uma temporada mais forte que a de Itoje, que viveu a segundona inglesa com os Saracens.

Na terceira linha, Kwagga Smith é um atleta espetacular que poderá fazer a diferença com a camisa 8 verde, mas do lado dos Lions está Jack Conan, um dos grandes destaques do momento do rugby irlandês. A escolha de Gatland para Curry e Lawes nas asas gerou muito interesse por encarar a dupla campeã mundial Piet-Steph Du Toit e Siya Kolisi. Lawes e Curry são atletas móveis, que carregam bem a bola, enquanto Du Toit se notabiliza como um verdadeiro disruptor de jogadas, exercendo uma pressão fora do comum no breakdown.

Por sua vez, a África do Sul surpreendeu nas escolhas da primeira linha, com Nché e Nyakane sendo os dois pilares ao lado de Mbonambi, ao passo que os Lions têm dois dos melhores pilares do mundo, Wyn Jones e Furlong, que têm tudo para levarem vantagem. Já o hooker Cowan-Dickie é uma interessante aposta após uma sólida temporada, sobretudo na condução dos fulminantes mauls dos Exeter Chiefs.

A aposta dos Lions por Ali Price e Dan Biggar com a 9 e a 10 é arriscada, ainda mais com os Boks tendo uma dupla consolidada com Faf De Klerk e Handré Pollard, ao passo que a escolha vermelha para os centros é igualmente controversa, com a dupla preferida por Gatland sendo os pouco entrosados Henshaw e Daly, que terá que encarar a dupla campeã do mundo De Allende e Lukhanyo Am. A forma defensiva de Daly particularmente preocupa, ainda mais com um quebrador de tackles da qualidade de De Allende. Na linha, a África do Sul tem mais recursos para ganhar metros do que os Lions.

No fundo, no entanto, o duelo de fullbacks Willie Le Roux contra Stuart Hogg tende a favorecer o escocês, mas a África do Sul tem ninguém menos que o ponta Cheslin Kolbe, um dos atletas mais sensacionais do rugby mundial, com o definidor Mapimpi na outra ponta. Os Lions deixaram seus finalizadores galeses de fora e optaram por um ponta muito físico, Duhan Van der Merwe, e outro muito veloz, Anthony Watson.

Curosamente, Gatland apostou num banco de reservas com 6 forwards e somente 2 backs, usando Owen Farrell como um reserva para todas as posições no fundo. Já os Boks foram ortodoxos e optaram por 3 backs.

🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions e Springboks🇿🇦 duelarão sábado 13h no primero jogo oficial da série. Olho nos times!#RugbyNaESPN pic.twitter.com/qtuwhewLDV — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 21, 2021

24/07 – 13h00* – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – ESPN AO VIVO

*Hora de Brasília