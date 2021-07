Tempo de leitura: 1 minuto

Na noite desta terça-feira já tem Jogos Olímpicos, com a largada do futebol. A Cerimônia de Abertura, no entanto, será só na sexta-feira, dia 23, às 08h00 da manhã. E o rugby sevens? O torneio masculino da bola oval será nos dias 26 (segunda), 27 (terça) e 28 (quarta), ao passo que o feminino será nos dias 29 (quinta), 30 (sexta) e 31 (sábado). Confira já a programação!

Tóquio 2020 será exibido na Globo, SporTV e BandSports. Os jogos do rugby sevens que não forem exibidos na TV estarão disponíveis no Globoplay ao vivo.