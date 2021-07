Tempo de leitura: 2 minutos

Nesse sábado, Tonga volta a campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, após ter sofrido duas duras derrotas diante de Samoa. Agora, os oponentes de Tonga são as Ilhas Cook, que se classificaram como melhores ranqueados do resto da Oceania, após o torneio que envolveria os demais países foi cancelado pela pandemia.

O jogo será na Nova Zelândia, campo neutro, e o vencedor encarará em 2022 o campeão da Ásia (Hong Kong, Coreia do Sul ou Malásia) valendo uma vaga na Copa do Mundo. Tonga é ampla favorita, mesmo pesadamente desfalcada, tendo vencido com folga todos os seus confrontos até hoje com as Ilhas Cook.

- Continua depois da publicidade -

Ilhas Cook?

Vizinhas de Tonga, as Ilhas Cook têm apenas cerca de 18 mil habitantes (a população de Tonga é de pouco mais de 100 mil). Os Maoris são a população nativa das ilhas, tendo grande proximidade com os maoris neozelandeses. Quando necessário, o termo “Maori das Ilhas Cook” é usado para distingui-los dos maoris neozelandeses. Os maoris chegaram à Nova Zelândia apenas por volta do século XIV vindos justamente as Ilhas Cook.

Hoje, as Ilhas Cook são território em livre associação com a Nova Zelândia, isto é, têm grande autonomia, mas não são independentes. Rugby Union e Rugby League dividem as atenções no país, mas é a seleção de League que tem mais história.

24/07 – 02h35 (hora de Brasília) – 🇹🇴Tonga x Ilhas Cook🇨🇰, em Pukekohe🇳🇿

Histórico: 4 jogos e 4 vitórias de Tonga🇹🇴. Último jogo: 🇹🇴Tonga 90 x 00 Ilhas Cook🇨🇰, em 2006 (Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2007);

Zimbábue confirma primeira posição



Nesta quinta-feira, rolou o encerramento da fase de grupos das Eliminatórias na África, com Zimbábue atropelando Burkina Faso por 95 x 05. Os “Garanhões” de Burkina Faso precisam de vitória por 100 pontos para ficarem em primeiro lugar, mas o resultado foi o oposto.

🇿🇼 Zimbábue 95 x 05 Burkina Faso 🇧🇫, em Harare🇿🇼

Seleção J P Grupo A Namíbia 2 5 Costa do Marfim 2 5 Madagascar 2 5 Grupo B Senegal 2 8 Quênia 2 6 Zâmbia 2 0 Grupo C Uganda 2 6 Argélia 2 5 Gana 2 4 Grupo D Zimbábue 2 10 Burkina Faso 2 0 Tunísia* - -

*Tunísia desistiu da competição



Quartas de final (2022)



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo D - 🇳🇦Namíbia vs Burkina Faso🇧🇫

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo C - 🇸🇳Senegal vs Argélia🇩🇿

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo B - 🇺🇬Uganda vs Quênia🇰🇪

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo A - 🇿🇼Zimbábue vs Costa do Marfim🇨🇮



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4