ARTIGO COM VÍDEOS – A história dos duelos entre África do Sul e British and Irish Lions é centenária, mas alguns momentos se sobressaem. Os Lions são uma verdadeira instituição do rugby e até os anos 80 seus jogos contra Springboks e All Blacks eram considerados o ponto máximo do rugby, por décadas ocorrendo a cada 2 ou 3 anos.

Só com a criação da Copa do Mundo em 1987 que os Lions passaram a serem realizados de 4 em 4 anos, virando o segundo evento do esporte. Com isso, os Lions só encaram cada oponente (Springboks, All Blacks e Wallabies) a cada 12 anos e para celebrar o jogo desse sábado entre Boks e Lions levantamos 5 anos que esse duelo foi elevado ao topo.





1955 – “Os Reis da África”



Em 1896, os Lions deixaram a África do Sul com vitória, mas desde então haviam sido sempre derrotados pelos Springboks nas séries seguintes. Foi em 1955 que o orgulho britânico foi recuperado com uma épica batalha que terminou em 2 vitórias para cada lado e série empatada. A África do Sul tinha sido considerada a melhor do mundo entre os anos 30 e o início dos 50 e as vitórias dos Lions foram muito comentadas na época. O primeiro jogo foi um épico Boks 23 x 22 no Ellis Park em Joanesburgo, seguido por uma famosa vitória dos Lions na Cidade do Cabo por 25 x 09. Os Boks venceram o terceiro jogo por 9 x 6, mas os Lions encantaram novamente no quarto jogo com um 22 x 08.

Os Lions tinham o craque galês Cliff Morgan como abertura e o ponta artilheiro irlandês Tony O’Reilly, até hoje o maior artilheiros dos Lions em tries.



1974 – “The Invincibles” e o famigerado “Call 99”



Se tem uma série no rugby que ficou famosa pela brutalidade foi Lions contra Springboks em 1974. Em 1971, os Lions tinham vivido sua apoteose ao vencerem pela primeira vez na história uma série contra os All Blacks e, três anos depois, foram à África do Sul com grande expectativa – e muita pressão também. Para encarar os Boks, o capitão irlandês dos Lions, Willie John McBride focou o jogo de sua equipe no contato, com o objetivo de vencer os sul-africanos na arte. O resultado foram jogos tensos e o famigerado “Call 99”, o chamado que os Lions davam para seus jogadores irem para a briga.

Os Lions simplesmente venceram 3 dos 4 jogos (12 x 03 no primeiro duelo e monumentais 28 x 09 e 26 x 09, nos famosos jogos 2 e 3), empatando o quarto jogo. Foi o único tour invicto até hoje dos Lions à África do Sul, rendendo o apelido de “The Invincibles” àquele time. Os Lions contaram naquela série com o diferencial dos brilhantes galeses Gareth Edward, JJ Williams, JPR Williams e Phil Bennett.



1980 – O ano dos protestos



É óbvio que quando o assunto é Springboks a primeira coisa que vem à mente é o período do apartheid, a regime ditatorial racista que dominou a África do Sul dos anos 50 ao começo dos anos 90.

Nos anos 70 e 80, enfrentar a África do Sul significava politicamente endossar o regime do apartheid e o boicote internacional ao país nos esportes era a pauta do dia. Ainda assim, os Lions visitaram os Boks em 1980, em viagem que significou uma onda de protestos no Reino Unido e muita pressão sobre o rugby. Com todo o clima político, os Lions perderam 3 partidas seguidas para os Springboks, capitaneados por um dos maiores jogadores de sua história, o terceira linha Morné Du Plessis, e abrilhantados pelo exímio chutador Naas Botha. O inglês Bill Beaumont, atual presidente do World Rugby, era o capitão dos Lions.

O ano ainda marcou um histórico confronto entre os Lions e os Leopards, a seleção negra da África do Sul, vencido pelos Lions por 28 x 06.





1997 – Uma vitória surpreendente



O tour de 1997 foi especial por ser o primeiro dos Lions à África do Sul democrática, com o fim do apartheid. Os Springboks tinham sido campeões mundiais em 1995, mas dois anos depois quem sorriu foram os Lions, que conquistaram sua primeira série desde 1974.

Os britânico-irlandeses eram capitaneados pelo inglês Martin Johnson e contavam com homens da categoria de Tony Underwood, Matt Dawson e Neil Jenkins. Os Lions venceram os dois primeiros jogos por 25 x 16 e 18 x 15 e festejaram uma até inesperada conquista.



2009 – Fazendo valer a tradição



Novamente, quis o destino que o tour seguinte dos Lions à África do Sul fosse igualmente dois anos após os Springboks vencerem a Copa do Mundo – fato que incrivelmente se repetirá em 2021. Em 2009, no entanto, os Springboks falaram mais alto, vencendo por 26 x 21 o primeiro jogo e 28 x 25 o seguinte, em duas partidas memoráveis. Nomes como Victor Matfield, Bryan Habana e François Steyn brilharam naquela série pelos Boks, enquanto Schalk Burger e Bakkies Botha foram do céu ao inferno, falando alto na imposição física, mas saindo da série suspensos por incidentes que causaram muita polêmica e marcaram o tour como um dos mais brutais da história.





História

Ano Destino do Tour Oponente Vitórias Lions Empates Vitórias Oponente Vencedor da Série * 1888-1938 * 1888 - Austrália / Nova Zelândia Sem jogos contra seleções - - - - - 1891 África do Sul Springboks² 3 0 0 Lions¹ 1896 África do Sul Springboks² 3 0 1 Lions¹ 1899 Austrália Wallabies² 3 0 1 Lions¹ 1903 África do Sul Springboks² 0 2 1 Springboks² 1904** Austrália Wallabies 3 0 0 Lions¹ 1904** Nova Zelândia All Blacks² 0 0 1 All Blacks² 1908 Nova Zelândia All Blacks 0 1 2 All Blacks 1910 Argentina Pumas² 1 0 0 Lions¹ 1910 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 1924 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1927 Argentina Pumas² 4 0 0 Lions 1930** Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1930** Austrália Wallabies 0 0 1 Wallabies 1936 Argentina Pumas² 1 0 0 Lions 1938 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 1950-1983 1950** Nova Zelândia All Blacks 0 1 3 All Blacks 1950** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1955 África do Sul Springboks 2 0 2 Empate 1959** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1959** Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1962 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1966** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1966** Nova Zelândia All Blacks 0 0 4 All Blacks 1968 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1971 Nova Zelândia All Blacks 2 1 1 Lions 1974 África do Sul Springboks 3 1 0 Lions 1977 Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1980 África do Sul Springboks 1 0 3 Springboks 1983 Nova Zelândia All Blacks 0 0 4 All Blacks 1989-presente 1989 Austrália Wallabies 2 0 1 Lions 1993 Nova Zelândia All Blacks 1 0 2 All Blacks 1997 África do Sul Springboks 2 0 1 Lions 2001 Austrália Wallabies 1 0 2 Wallabies 2005 Nova Zelândia All Blacks 0 0 3 All Blacks 2009 África do Sul Springboks 2 0 1 Springboks 2013 Austrália Wallabies 2 0 1 Lions 2017 Nova Zelândia All Blacks 1 1 1 Empate 2021 África do Sul Springboks - - - - 2025 Austrália Wallabies - - - -

1º período: Os Lions surgiram em 1888, mas até 1938 a seleção era formada de modo independente, sem participação das federações.



2º período: Em 1950, as federações de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda passaram a organizar os Lions oficialmente por um comitê. Até 1983 não havia periodicidade para os Lions.



3º período: Apenas a partir de 1989 os Lions passaram a jogar de 4 em 4 anos.



---



* As bandeiras utilizadas são utilizadas na época do tour;

**Os tours de 1904, 1930, 1950, 1959 e 1966 tiveram duas séries oficiais, contra Wallabies e contra All Blacks;



--

¹ O nome "Lions" foi adotado apenas em 1924. Utilizamos o nome "Lions" para indicar a continuidade da história da seleção das Ilhas Britânicas;

² O nome All Blacks foi adotado pela Nova Zelândia em 1905. O nome Springboks foi adotado pela África do Sul em 1906. O nome Wallabies foi adotado pela Austrália em 1908. O nome "Los Pumas" foi adotado pela Argentina apenas em 1965. Utilizamos "All Blacks", "Springboks", "Wallabies" e "Los Pumas" aqui para sinalizar que eram jogos contra as seleções principais desses países.