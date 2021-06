Tempo de leitura: 4 minutos

O U20s Six Nations, o Seis Nações M20 de 2021, será jogado em junho e julho e começa no próximo dia 19. A competição deveria ser jogada em fevereiro e março, mas foi adiada para o meio do ano, aproveitando o cancelamento do Mundial M20, que seria neste período.

Com isso, França, Inglaterra, Gales, Irlanda, Escócia e Itália irão a campo com seus juvenis, em um torneio completo, de 5 rodadas. As atenções estão sobrei irlandeses, franceses e ingleses, que vêm despontando tanto no Six Nations como no Mundial recentemente. A França foi a campeã mundial em 2018 e em 2019, mas o elenco agora é todo diferente e gera novas expectativas, ao passo que a Inglaterra foi a campeã mundial em 2016 e vice em 2017 e 2018. Já a Irlanda deixou as duas rivais para trás e venceu o Six Nations M20 de 2019 e liderava a edição 2020 quando a pandemia obrigou seu cancelamento.

¡Lista de 30 jugadores confirmada! Se definió el plantel que viajará hoy por la noche hacia Sudáfrica para disputar el #U20SERIES, del 18 de junio al 7 de julio, en formato cuadrangular con el conjunto local, Georgia y Uruguay. ¡Felicitaciones, chicos! #VamosArgentina pic.twitter.com/lp3RNA9qM1 — Los Pumitas (@lospumitasarg) June 7, 2021



Além do Six Nations, África do Sul, Argentina, Uruguai e Geórgia farão um torneio quadrangular M20 em Stellenbosch, na África do Sul. O torneio promete muito, não apenas por retomar o trabalho de sul-africanos e argentinos, sempre fortes, como também por oferecer uma oportunidade de ouro para os juvenis uruguaios. Já a Geórgia está na primeira divisão mundial do M20 e celebra um torneio que garantirá que seu trabalho não seja interrompido – essencial para um país que segue deixado de fora do Six Nations.

👥 Plantel de Los @Teritos_URU 🇺🇾 para participar del U20 International Series que se disputará en Sudáfrica 🇿🇦 #VamosTeritos #U20Series pic.twitter.com/vhNylSqHFN — U.R.U. (@RugbyUruguay) June 8, 2021





Calendário M20

18/06 – 🇬🇪Geórgia x Argentina🇦🇷 – U20s International Series

18/06 – 🇿🇦África do Sul x Uruguai🇺🇾 – U20s International Series

19/06 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x França🇫🇷 – U20s Six Nations

19/06 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x Irlanda☘️ – U20s Six Nations

19/06 – 🇮🇹Itália x Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – U20s Six Nations

23/06 – 🇺🇾Uruguai x Geórgia🇬🇪 – U20s International Series

23/06 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷 – U20s International Series

25/06 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – U20s Six Nations

25/06 – 🇮🇹Itália x França🇫🇷 – U20s Six Nations



25/06 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Irlanda☘️ – U20s Six Nations

28/06 – 🇿🇦África do Sul x Geórgia🇬🇪 – U20s International Series

28/06 – 🇦🇷Argentina x Uruguai🇺🇾 – U20s International Series

01/07 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x Itália🇮🇹 – U20s Six Nations

01/07 – 🇫🇷França x Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – U20s Six Nations

01/07 – ☘️Irlanda x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – U20s Six Nations

03/07 – Final – U20s International Series

03/07 – Decisão de 3º lugar – U20s International Series

07/06 – 🇮🇹Itália x Irlanda☘️ – U20s Six Nations

07/06 – 🇫🇷França x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – U20s Six Nations

07/06 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – U20s Six Nations

13/07 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Itália🇮🇹 – U20s Six Nations

13/07 – ☘️Irlanda x França🇫🇷 – U20s Six Nations

13/07 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – U20s Six Nations