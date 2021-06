Tempo de leitura: 1 minuto

O Jacareí realiza durante os dias 14 de junho e 31 de julho de 2021 a “Campanha do Cobertor”, em Jacareí. O objetivo é arrecadar cobertores novos e fazer a doação para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser feitas em pontos de coleta pela cidade de Jacareí.

Tradicionalmente, neste período, o Jacareí Rugby realiza anualmente a campanha do agasalho. Em razão da Pandemia do Covid-19, não seria possível realizar o trabalho nos mesmos moldes de anos anteriores e para garantir a segurança de todos, o clube decidiu pela arrecadação de cobertores novos.

“Quando apresentei a campanha para a diretoria do Jacareí Rugby, ela foi aceita por todos com muito carinho e dedicação. Além do fato de conhecerem a realidade de muitos dentro do clube e também em nossa cidade. Estamos muito satisfeitos com a realização dessa campanha, pois fortalece ainda mais os valores do nosso esporte”, disse Regina Costa, diretora social do Jacareí Rugby.

As doações da campanha serão encaminhadas para famílias em situação de vulnerabilidade social com o apoio do Lar Frederico Ozanan e da Associação Fênix, que também realizam trabalhos sociais.

SERVIÇO

Período da Campanha:

– 14 de junho a 31 de julho de 2021

Locais de coleta:

– Grupo Intervale – Rua Regina, 221 – Jacareí/SP

– Auto Shopping Jacareí – Avenida Siqueira Campos, 1465 – Jacareí/SP

– Biguetti Materiais para construção – Avenida Pereira Campos, 88 – Jacareí/SP

A “Campanha do Cobertor” tem a realização do Jacareí Rugby em conjunto com Grupo Intervale e Auto Shopping Jacareí.