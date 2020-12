Tempo de leitura: 1 minuto

A Major League Rugby, a liga profissional dos Estados Unidos e Canadá, tem seu calendário para a temporada 2021. A competição contará com 13 times, um a mais que em 2020, após as entradas de Dallas e Los Angeles e a saída do Colorado da competição.

A primeira rodada começará no dia 20 de março, com destaque para o Rugby United New York, do brasileiro Wilton “Nelson” Rebolo, visitando Atlanta. Outro brasileiro na liga é o árbitro Henrique Platais, que está baseado em Atlanta, justamente, e que poderá participar da partida também. No mesmo dia, os dois novatos, Dallas e Los Angeles, duelarão no Memorial Coliseum, estádio que foi palco principal dos Jogos Olímpicos de 1984 e que será também de 2028.

Clique aqui para acessar a tabela de jogos completa.

