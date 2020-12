Tempo de leitura: 1 minuto

Steve Thompson, um dos grande nomes da seleção inglesa campeã do mundo em 2003. Pilar icônico, Thompson jogou pela Inglaterra 73 partidas (além de 3 jogos oficiais pelos British and Irish Lions) entre 2002 e 2011 e acumulou 195 jogos pelo Northampton Saints, 42 pelo Brive, 20 pelo Leeds e 1 pelos Wasps ao longo de sua carreira. Com 42 anos no momento, o campeão do mundo foi diagnosticado com uma forma de demência conhecida como encefalopatia traumática crônica, uma doença neurodegenerativa progressiva, causada por repetidos golpes na cabeça. O jogador já vem sofrendo com problemas de memória, tendo inclusive declarado que não se lembra dos momentos em que esteve em campo no Mundial de 2003, apesar de ter disputado todas as partidas do título inglês. “- Não consigo me lembrar de nenhum desses jogos. É como se eu estivesse assistindo ao jogo com a Inglaterra jogando e posso me ver lá, mas eu não estava lá, porque não sou eu”.

Thompson faz parte de um grupo de ex atletas de rugby que decidiu processar autoridades da modalidade, por negligência. Trata-se do primeiro movimento legal do tipo no rugby mundial. O futebol americano já viveu crise semelhante, quando, em 2011, um grupo de ex-jogadores entrou na justiça com uma ação coletiva contra a NFL e ganhou um acordo no valor de aproximadamente 1 bilhão de dólares.

Mudanças recentes nas regras do rugby já vinham buscando reduzir o contato com a cabeça e a ação legal agora pode ter como efeito inclusive mais mudanças nas leis do jogo e nos protocolos de segurança.

