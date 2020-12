Tempo de leitura: 3 minutos

A União Argentina de Rugby concluiu sua investigação sobre o caso dos atletas Pablo Matera, Guido Petti e Santiago Socino, que tiveram declarações passadas, de cunho racistas, xenófobas e discriminatórias, trazidas à público. A fim de encontrar uma resolução para o caso, que não passasse impune, a federação optou por impor aos atletas que participem de curso de reeducação antes de voltarem a defender os Pumas.

Segue o comunicado da federação do país:

A União Argentina de Rúgbi informa que a Comissão Disciplinar concluiu um exaustivo processo de investigação, que durou quatro semanas, para tomar medidas relacionadas à publicação em redes sociais de diferentes expressões racistas, xenófobas e discriminatórias dos jogadores Pablo Nicolás Matera, Guido Petti Pagadizabal e Santiago Gabriel Socino, feito há oito anos ou mais.

Após recolher declarações testemunhais de jogadores, treinadores e testemunhas principais e incorporar outros elementos de prova, a Comissão Disciplinar concluiu com o respectivo processo disciplinar, sustentando que, atendendo ao tempo decorrido entre a data dos factos investigados e o presente, a acção é prescrito.

Não obstante, a Comissão considerou que os danos causados, reconhecidos pelos próprios jogadores, deviam ser reparados.

Para o efeito, a Comissão Disciplinar levantou a recomendação de aplicação de medidas restaurativas ao Conselho de Administração da UAR, que foram definidas em sessão realizada hoje.

O Conselho de Administração deliberou – por unanimidade de seus membros – aceitar a sugestão da Comissão Disciplinar, da seguinte forma:

1. Ratificando a condenação categórica de todas as expressões racistas, xenófobas e discriminatórias, a UAR faz suas as lições aprendidas de organizações com uma longa história na batalha contra o discurso de ódio. A educação para evitar a repetição dessas atitudes, bem como as instâncias de arrependimento e remediação, são complementares às ações punitivas (não aplicáveis ​​neste caso pelo tempo decorrido) para tratar de um tratamento eficaz deste problema.

2. Consequentemente, fica estabelecido que, como condição de elegibilidade para futuras convocatórias para seleções nacionais, os jogadores Matera, Petti e Socino devem:

Participar de um curso de 6 horas que acontecerá em três dias de 2 horas cada, com dois objetivos: 1) conscientizar-se de onde surgem os preconceitos e as consequências que eles têm nas relações entre as pessoas e 2) prepará-los para participar do programa Rugby 2030 “Estereótipos e Preconceitos Discriminatórios”, Rumo a Uma Nova Cultura.

Grave um vídeo com conteúdo de treinamento sobre “Estereótipos e preconceitos discriminatórios”, que será utilizado como recurso pedagógico de referência para os jogadores.

Passe 2 dias, cada jogador, no espaço de troca de experiências com os jogadores que fazem o curso, nos dias que coordenam com os jogadores.

Adicionalmente, este Conselho de Administração avaliará favoravelmente qualquer outra ação restaurativa que os jogadores voluntariamente decidam realizar de forma complementar às ações aqui consideradas.

Oportunamente e antes de uma nova convocação, o Conselho de Administração, por meio das áreas competentes da UAR, controlará o efetivo cumprimento dessas atividades restaurativas, a fim de dirimir as questões de elegibilidade para futura participação em equipes representativas nacionais e / ou elegibilidade para ocupar a capitania de equipa, questões que este Conselho resolverá oportunamente.

Consequentemente, a elegibilidade dos três jogadores está sujeita ao cumprimento das medidas restaurativas impostas e este Conselho de Administração retira o endosso da capitania de Pablo Matera até que as medidas restaurativas sejam concluídas de forma satisfatória.