ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 encerrou 2020 com sua tradicional rodada de natal com seis jogos disputados, a partida entre Castres (13º) e Bayonne (11º) foi postergada devido a um surto de Covid entre os bascos. Em campo o La Rochelle (1º) superou as adversidades batendo em casa o Montpellier (12º), a equipes é seguida de perto pelo Toulouse (2º) que superou em seus domínios o Bordeaux (8º). A maior ameaça porém é o Racing (3º) que com jogo a menos bateu em Paris o Agen (14º) e pode assumir a liderança quando a tabela se igualar.

O La Rochelle mostra cada vez mais porque pode ser considerado um candidato ao título. A equipe bateu em casa o Montpellier por 22 a 9 sem grandes dificuldades e com um jogador a menos. O segunda linha australiano Will Skelton recebeu o vermelho aos 18’ da primeira etapa por uma shoulder charge, a equipe porém não se abalou dominando a partida como se estivesse com quinze em campo. O Montpellier perda a chance de conquistar uma vitória importante fora de casa. O time está a um ponto da zona de rebaixamento, mas com três jogos a menos tem muitas chances de se recuperar.

O Toulouse não teve dificuldade para bater em casa o Bordeaux por 45 a 23, com direito a ponto bônus ofensivo. Os occitanos mostram porque são uma das sensações da Europa liderados pelo scrum-half Antoine Dupont, que se consolida como um dos melhores do mundo na posição, a equipe não deu chances para o bom time da terra dos vinhos.

O Racing recebeu um presente de natal enfrentando a fraca equipe do Agen em Paris. O time da cidade luz se deu ao luxo de poupar 11 titulares e mesmo assim bateu os visitantes por 45 a 10, conquistando também o ponto bônus ofensivo. Nos primeiros minutos de jogo o desentrosamento dos donos da casa ficou evidente com os visitantes abrindo o placar, mas aos poucos a qualidade do banco do Racing se sobressaiu. O Agen fecha o ano com 12 derrotas em 12 jogos e uma das piores campanhas da história do Top 14.

A maratona europeia parece ter pesado para os jogadores do Clermont (7º) que foram atropelados fora de casa pelo Toulon (4º), batidos por 27 a 9. O time da Provence por outro lado fez uma das suas melhores atuações em muito tempo se consolidando na zona de classificação. O Clermont com a derrota perante um adversário direto sai da zona de classificação.

Depois de seis jogos sem vencer a Section Paloise (10º) bateu em caso o Stade Français (6º) por 29 a 27. A partida começou com três horas de atrasado devido a uma tempestade de vento em Paris que atrasou o voo do time de rosa. Em campo a partida foi a mais agitada da rodada com muitas trocas de liderança os parisienses dominaram o jogo, mas erraram em momentos cruciais como donos da casa capitalizando nos vacilos dos parisienses. A Section Paloise começou a temporada como grande sensação, mas perdeu o ritmo e se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento. A derrota freia a ascensão parisiense que perde a chance de encostar nos líderes

O Brive (9º) bateu em casa o Lyon (5º) por 12 a 9 acumulando a segunda vitória seguida. O resultado afasta o time momentaneamente da zona de rebaixamento e aumenta o moral da equipe, que mostra que não vai se entregar. O Lyon conquista um ponto bônus defensivo que mantém a equipe na zona de classificação.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

La Rcohelle 22 x 9 Montpellier

Brive 12 x 8 Lyon

Racing 45 x 10 Agen

Toulouse 45 x 23 Bordeaux

Pau 29 x 27 Stade Français

Toulon 27 x 9 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 12 39 Toulouse Toulouse 12 38 Racing Nanterre (Paris) 11 37 Toulon Toulon 11 33 Lyon Lyon 10 29 Stade Français Paris 11 29 Clermont Clermont-Ferrand 10 28 Bordeaux-Bègles Bordeaux 11 24 Brive Brive-la-Gaillarde 12 22 Pau Pau 12 21 Bayonne Bayonne 12 21 Montpellier Montpellier 9 17 Castres Castres 11 16 Agen Agen 12 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;