Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby vai vendo a ascensão de dois clubes na Conferência Leste, o Atlanta e o United New York, que foram os destaques da 11ª rodada.

New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, atropelou em Washington o Old Glory DC por 46 x 10. A vitória sobre o time da capital foi construída com um show de 6 tries, incluindo um de Ben Foden, ex seleção inglesa, em ação com o ex All Blacks Andy Ellis.



No entanto, a liderança no Leste segue nas mãos do Atlanta, que festejou grande vitória sobre o líder da Conferência Oeste e melhor time do momento, o Los Angeles Giltinis, dos australianos Matt Giteau e Adam Ashley-Cooper, que estiveram em campo. 17 x 12, com o sul-africano Adriaan Carelse, ex Cheetahs, sendo destaque com try e penal certeiro. Los Angeles lamentou o cartão vermelho para Luke White ainda no primeiro tempo.



A derrota de Los Angeles permitiu que o vice líder Utah Warriors encostasse na luta pela ponta após conseguir crucial vitória em duelo direto contra o Austin Gilgronis. Jogão de 45 x 24 para Utah, que triunfou por 6 tries a 3. Um dos tries foi espetacular, com Mika Kruse correndo 95 metros.



Ainda no Oeste,o San Diego Legion respirou e entrou finalmente na briga pelos playoffs ao vencer o Houston Saber Cats, que vai afundando na tabela, por 39 x 11. Entre os destaques esteve o italiano Joshua Furno, que marcou um dos tries californianos.

Já no Leste, quem vai decepcionando é o Toronto Arrows. O time canadense caiu diante do New England Free Jacks e está agora na lanterna, perdendo fôlego na luta pelo mata-mata. Jogo parelho de 14 x 12, com o argentino Joaquín Tuculet marcando o try que poderia ter dado o empate para os Arrows, mas a conversão perdida privou os canadenses do resultado melhor.

New Orleans Gold e Seattle Seawolves folgaram na rodada.

Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

San Diego Legion 39 x 11 Houston SaberCats

New England Free Jacks 14 x 12 Toronto Arrows

Atlanta 17 x 12 Los Angeles Giltinis

Utah Warriors 45 x 24 Austin Gilgronis

Old Glory DC 10 x 46 United New York