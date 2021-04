Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana tem United New York (RUNY) e Los Angeles Giltinis no topo de suas conferências.

New York é o time do hooker brasileiro “Nelson” Rebolo, que foi a campo nesse domingo na vitória nova-iorquina por 38 x 34 sobre o Old Glory DC. Foi um duelo emocionante de 5 tries para cada lado, com o RUNY mostrando a força de seu pack.

Round 5 finishes with an east coast slugfest that found @RugbyUnitedNY on top at the final whistle. @OldGloryDC made it one to remember.#NYvDC 38-34 | #MLR2021 pic.twitter.com/fFYAqq8juy — Major League Rugby (@usmlr) April 18, 2021



Já o LA Giltinis é o único time invicto até aqui na liga após vitória num jogaço contra o Houston Saber Cats por 48 x 33, em jogo de 8 tries a 4. Ashley-Cooper esteve em campo por LA e nomes como DTH van der Merwe, da seleção canadense, e os australiano Harrison Goddard e Angus Cottrell brilharam.



“Irmão” do Los Angeles Giltinis, o Austin Gilgronis (do mesmo dono) é o segundo melhor da conferência oeste após derrotar por 17 x 15 o Atlanta. A partida foi resolvida apenas no apagar das luzes, com try de Mooneyham, aos 74′, e penal de Mack Mason, aos 80′, para Austin, virando o placar já com o tempo esgotado.

Quem subiu na Conferência Oeste foi o San Diego Legion, que derrotou o Utah Warriors por 31 x 29. O sul-africano Cecil Afrika brilhou, com direito a try e grandes corridas. O fijiano Veremalua foi outro nome decisivo, com 2 tries, incluindo o último, que assegurou o triunfo.



Por sua vez, o New Orleans Gold conquistou outra suada vitória, agora 30 x 29 sobre o New England Free Jacks. O escocês Dougie Fife foi destaque com 2 tries para os Free Jacks, que tiveram tudo para vencer quando Harry Barlow marcouo try que poderia ter garantido a virada aos 72′, mas a conversão crucial foi perdida.



Por fim, a jornada foi grandiosa para os canadenses do Toronto Arrows, que atropelaram os atuais campeões do Seattle Seawolves por 52 x 07. O argentino Joaquín Tuculet marcou 1 dos 7 tries do Toronto.





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

New York 38 x 34 DC

Austin 17 x 15 Atlanta

San Diego 31 x 29 Utah

Houston 35 x 48 Los Angeles

New Orleans 30 x 29 New England

Toronto 52 x 07 Seattle