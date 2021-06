Tempo de leitura: 3 minutos

A preparação dos Tupis para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023 ganhou dois reforços importantes nesta semana. Os treinadores argentinos Damian Rotondo e Nicolás Fernández Lobbe, que já trabalharam em projetos no sistema de alto rendimento brasileiro, desembarcaram em São Paulo para auxiliar a comissão técnica. Rotondo foi treinador da Seleção Brasileira M20 entre 2015 e 2018 e Nicolás Fernández Lobbe foi treinador da Seleção Argentina de Sevens, sendo irmão de Ignacio Fernández Lobbe, atual treinador dos Jaguares, e de Juan Martín Fernández Lobbe, ex capitão dos Pumas.

O compromisso de estreia no caminho por uma vaga no Mundial acontece no dia 26 de junho, contra o Paraguai. Damian e Nicolás trabalharão junto ao head coach Fernando Portugal, ao técnico argentino Emiliano Bergamaschi e aos técnicos brasileiros Júlio Faria e Daniel ‘Nativo’, do sistema de alto rendimento da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). Fernando Portugal comentou a chegada dos dois profissionais e a importância para a evolução dos Tupis.

“Durante a SLAR, notamos que precisaríamos de mais ‘olhos’ para trabalharmos detalhes na preparação dos Tupis. Queríamos também a experiência e conhecimento específico que Nico e Damian possuem, são técnicos que já passaram pelo nosso sistema de alto rendimento, moraram no Brasil e conhecem muitos dos nossos atletas. Outro ponto é que, além de treinarmos a estrutura do jogo, queremos trabalhar o desenvolvimento individual do atleta, por isso é necessário termos mais técnicos para estas atividades”, explica Portugal.

- Continua depois da publicidade -

Damian Rotondo foi jogador da seleção argentina e conta com vasto currículo como treinador. Já comandou a seleção de Córdoba, a seleção argentina M20, os ‘Pumitas’, e a seleção brasileira M20, os ‘Curumins’, entre 2015 e 2018.

“Em primeiro lugar, para mim é um prazer e uma responsabilidade voltar ao país que me permitiu desenvolver um trabalho sólido durante três anos. É importante fazer parte desta equipe que tem como objetivo principal fortalecer a estrutura de jogo em busca de um objetivo comum. E focar no próximo desafio, que é chegar muito bem preparado para a qualificação à Copa do Mundo”, declara Damian.

Nicolas Fernández Lobbe também tem no currículo um trabalho com os Pumitas, além de ter sido treinador da seleção de sevens da Argentina por três anos e ter participado da preparação da franquia brasileira dos Cobras para a SLAR 2020, que acabou não ocorrendo por conta da pandemia.

“É um desafio muito importante, um reencontro. No ano passado, o contato com os atletas e o staff em dois meses de treinamento foi ótimo. Então mantivemos este vínculo. Ter a possibilidade de ser convidado novamente para ajudar uma grande seleção como o Brasil é espetacular. Acredito que temos tudo para realizar um bom trabalho”, avalia Nicolás.

Portugal também comentou a importância dos treinadores estrangeiros auxiliarem na formação dos profissionais brasileiros, identificando possíveis pontos de evolução. Ele também reforçou a integração destes dois profissionais argentinos com o projeto do rugby nacional.

“Nos últimos anos, implementamos esta filosofia de contratar treinadores estrangeiros que não trabalhem apenas o resultado da equipe em campo, mas que eles agreguem e ajudem a formar e colaborar com nossos técnicos. Damian e Nico chegam com este compromisso, nos conhecem e acreditam no projeto brasileiro, são profissionais incríveis, com valores fantásticos e dispostos a nos ajudar”, destaca.

Na parte técnica, Damian trabalhará com os forwards, com atenção ao lateral, além de colaborar com treinamentos de scrum e defesa, juntamente com Emiliano Bergamaschi e Daniel ‘Nativo’. Já Nicolás chega para auxiliar Portugal no aprimoramento das ações de ataque e com os backs. João Luiz da Ros, o Ige, que vinha atuando como analista de vídeo e mais recentemente assistente-técnico, segue colaborando junto aos Tupis na parte logística, integrando a experiência adquirida em campo com a organização administrativa da equipe.

Texto: Brasil Rugby