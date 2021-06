Tempo de leitura: 2 minutos

O Projeto Nina, apresentado ao público ao vivo na última sexta-feira (28.05), durante o Congresso Nacional das Categorias de Base, terá suas primeiras ações já nesta semana. O programa que visa fomentar o acesso e espaço para a prática do rugby de base para meninas de 7 a 19 anos realiza sua primeira reunião neste sábado (05.06).



O encontro será virtual, por conta da pandemia, e estão convidados para participar federações, clubes, treinadores e gestores que trabalham ou desejam desenvolver o rugby feminino de base. Veja abaixo link de inscrição para participação. Neste primeiro encontro será realizada a apresentação do projeto – objetivos, metodologia e planejamento -, critérios de seleção dos clubes participantes e cronograma de trabalho de 2021.

Falando em planejamento, ele prevê para este ano a participação de oito clubes, 16 treinadores e oito gestores. A formação dos profissionais acontecerá em julho e agosto, e as ações virtuais do projeto ocorrem de agosto até dezembro, por conta da pandemia.

Os valores a serem disseminados pelo projeto são sororidade, igualdade, irmandade e os DRIPS do rugby. Os eixos norteadores para a construção e execução das ações com os envolvidos são engajamento, inspiração e oportunidade. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail leandro.gevaerd@brasilrugby.com.br

Link de inscrição para a participação:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pOQyktvZO0-hsV7oY7sfTo4CMMxu92BNg3p4TOI1U5RUQlJDTkhZM0o0WEFRTzdETjlTUkFGR1BMTy4u

Texto: Brasil Rugby