ARTIGO OPINATIVO – Soa muito estranho, mas a imprensa francesa – mais precisamente o renomado Midi Olympique – noticiou na última semana que o Qatar (ou Catar, em português) está considerando se candidatar a sede da Copa do Mundo de 2027. Até o momento, há dois candidatos para receberem o Mundial, Austrália e Rússia, ainda que a candidatura russa siga improvável. O interesse árabe seria simples: aproveitar a estrutura dos estádios da Copa do Mundo de Futebol de 2022. O rumor sobre a candidatar qatari não afeta o amplo favoritismo da candidatura australiana, que já foi oficialmente lançada. A escolha da sede do Mundial será feita em 2022.

A candidatura do Qatar é muito improvável por conta do clima (o Mundial de Rugby começaria no final do verão, em setembro, quando ainda é muito quente no país) e, sobretudo, da quase inexistência do esporte no país. Ao contrário do futebol, que é o esporte mais popular por lá, o rugby é diminuto, com uma federação filiada ao World Rugby apenas em 2020. A seleção do Qatar está na quarta divisão do rugby asiático e o esporte no país é tradicionalmente aos ocidentais que trabalham por lá.

O rugby começou no país em 1974 com a fundação do Doha RFC que, até 2010, era para da Arabian Gulf Rugby Football Union, a federação árabe de rugby. Pelo fato do rugby ser pouco difundido entre os árabes e muito associado aos expatriados ocidentais, uma federação unificada foi formada em 1974 para representar toda a região no rugby. No entanto, com o rugby se tornando olímpico, a entidade foi substituída pela federação dos Emirados Árabes Unidos, país que concentrava a maioria dos clubes de rugby na região. A federação do Qatar foi a segunda a ser formada, em 2011, mas ainda sequer conta com uma liga própria.

Dito isto, uma Copa do Mundo de Rugby no Qatar seria muito mais perigosamente dependente de turistas do que a Copa do Mundo de Futebol, independente da quantidade de dinheiro envolvido. Sem peso político (ainda) no rugby, o Qatar certamente não receberá a competição mais importante do rugby, mas a candidatura pode significar o início do interesse do governo do país pelo rugby. Será?