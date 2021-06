Tempo de leitura: 1 minuto

Em preparação para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, a União de Rugby do Uruguai anunciou lista de 25 atletas que atuam no país, todos no Peñarol. Os Teros ainda terão atletas que atuam no exterior convocados. O país tem hoje 5 atletas na Major League Rugby norte-americana e 7 atletas no rugby europeu (6 na França e 1 na Itália).

Pilares: Diego Arbelo, Matías Benítez, Juan Echeverría, Ignacio Peculo, Mateo Perillo;

- Continua depois da publicidade -

Hookers: Facundo Gattas, Guillermo Pujadas, Ezequiel Ramos;

Segunda linha: Felipe Aliaga, Juanjuan Garese;

Terceira linha: Manuel Ardao, Juan Marcos Chamyan, Santiago Civetta, Eric Dosantos, Alejandro Nieto;

Scrum-half: Tomás Inciarte;

Abertura: Felipe Etcheverry;

Centros: Felipe Arcos Pérez, Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca;

Pontas/fullbacks: Federico Favaro, José Iruleguy, Mateo Viñals, Baltazar Amaya, Rodrigo Silva;





Quem atua no exterior e poderá ser chamado?

Ignacio Dotti (segunda linha, New Orleans Gold🇺🇸), Diego Magno (segunda linha, Houston Saber Cats🇺🇸), Manuel Diana (terceira linha, Toronto Arrows🇨🇦), Leandro Leivas (ponta, Toronto Arrows🇨🇦), Gastón Mieres (ponta/fullback, Toronto Arrows🇨🇦), Santiago Arata (scrum-half, Castres, Top 14🇫🇷), Germán Kessler (hooker, Provence, 2ª divisão🇫🇷), Manuel Leindekar (Oyonnax, 2ª divisão🇫🇷), Felipe Berchesi (abertura, Dax, 3ª divisão🇫🇷), Agustín Ormaechea (scrum-half, Nice, 3ª divisão🇫🇷), Matteo Sanguinetti (pilar, Massy, 3ª divisão🇫🇷), Franco Lamanna (terceira linha, Mogliano, Top 10🇮🇹);