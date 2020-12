Tempo de leitura: 1 minuto

Nenhum árbitro apitou tantos jogos na história do rugby mundial. Em 17 anos de carreira internacional, o galês Nigel Owens foi o árbitro central de nada menos que 100 jogos, completados com o último França versus Itália da Nations Cup. Foram ainda outros 101 jogos internacionais como árbitro assistente e 9 como TMO (árbitro de vídeo).

With a heavy heart, the time has come to hang up the whistle and boots at international level. I owe more to rugby than rugby will ever owe to me. Thank you for all the support over the many years. 🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿☺️Diolch o galon a hwyl fawr. https://t.co/230HqhLswL

— Nigel Owens MBE (@Nigelrefowens) December 11, 2020