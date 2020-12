Tempo de leitura: 1 minuto

Alcino Amato, jogador do Tornados e campeão com a Poli, foi eleito como um dos Representantes de Atletas no Conselho da CBRu. Entrevista importante antes de fecharmos o ano! Conheça quem te representa e vamos debater o futuro do nosso esporte.

