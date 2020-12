Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Estadio Elías Figueroa, em Valparaíoso, no Chile, é o palco para o Sul-Americano Masculino de Sevens. Logo na estreia, o time da casa ficou no empate de 12 x 12 com o Brasil, em duelo entre dois times que se preparam para o torneio final do Pré Olímpico em 2021.

O Chile começou o jogo mais forte, marcando 2 tries seguidos, com Brangier e Diaz, que sugeriam uma partida de imposição dos Cóndores. No entanto, antes da pausa o Brasil reagiu com try de Daniel Sancery, após Moisés ganhar metros. No segundo tempo, o jogo se equilibrou, a defesa brasileira negou aos chilenos novos pontos e, perto do fim, Laurent marcou o try do empate dos Tupis, finalizando após sequência de 4 offloads.

No outro jogo da primeira rodada, a Argentina, com força máxima, venceu o time experimental do Uruguai. 53 x 00.





Dia Hora (Brasília) Equipe vs Equipe Fase 12/12 11h14 Chile 12 X 12 Brasil 1ª fase 12/12 11h36 Argentina 53 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 13h24 Chile 07 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 13h46 Argentina 10 X 19 Brasil 1ª fase 12/12 15h34 Brasil 45 X 00 Uruguai 1ª fase 12/12 15h56 Argentina 50 X 12 Chile 1ª fase 13/12 11h20 Argentina X Chile Semifinal 13/12 11h44 Brasil X Uruguai Semifinal 13/12 13h42 X 3º lugar 13/12 14h07 X Final

