As novas variantes do COVID-19 que estão se espalhando na África do Sul e no Reino Unido colocaram em risco a realização dos confrontos programados para junho entre Springboks e British and Irish Lions (a seleção composta pelos melhores atletas de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda), que seriam em solo sul-africano.

Já é quase certo que a África do Sul não terá condições de receber o evento e o próprio diretor técnico das seleções sul-africanas, o campeão do mundo Rassie Erasmus, declarou à imprensa no último mês que a federação sul-africana está desesperada por encontrar uma alternativa para que o evento ocorra.

Em janeiro ainda, a federação australiana já havia sugerido que poderá receber Lions e Springboks e ontem o CEO da Rugby Australia, Hamish McLennan, confirmou à imprensa que sua entidade enviou proposta para a RFU (a federação inglesa) e para o World Rugby sugerindo que Lions e Springboks duelam na Austrália.

Em julho, os Wallabies (a seleção australiana) já receberão a França para amistosos.