ARTIGO COM VÍDEO – No último dia 30, a Premier 15s (o Campeonato Inglês feminino) retornou após longa pausa (por conta da pandemia) com um jogo isolado: o duelo entre Exeter Chiefs e o atual campeão Saracens.

Dois gigantes do rugby masculino, Exeter e Saracens têm históricos bem distintos no feminino. Enquanto o Saracens é o maior campeão inglês, com 14 títulos em 31 edições da competição nacional, o Exeter está debutando na primeira divisão – e com brio, pois a vitória colocado as Chiefs na 5ª colocação.

O triunfo foi por 22 x 14 com a asa e capitã estadunidense Kate Zackary sendo destaque cravando try para as Chiefs e sendo eleita a melhor da partida.

Exeter ainda contou com as Gabby Cantorna (centro), Joanna Kitlinski (hooker) e Rachel Johnson (asa), da seleção dos Estados Unidos, e Olivia DeMerchant (pilar), Taylor Black (abertura), Emily Tuttosi (hooker) e McKinley Hun (segunda linha) da seleção do Canadá – um total de 8 norte-americana atuando pelas Chiefs. A oitava Sophie de Goede completou a lista de canadenses no jogo atuando pelo Saracens – e sendo destaque.

Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Exeter Chiefs 22 x 14 Saracens

Clube Cidade Jogos Pontos Harlequins Londres 8 40 Saracens Londres 8 35 Wasps FC Londres 9 34 Loughborough Lightning Loughborough 10 34 Exeter Chiefs Exeter 10 26 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 9 20 Bristol Bears Bristol 10 18 Worcester Warriors Worcester 10 15 Sale Sharks Sale (Manchester) 8 5 DMP Durham Sharks Darlington 8 0

