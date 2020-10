Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse fim de semana começou a NRLW, o Campeonato Australiano de Rugby League feminino, que tem participação de 4 times: Brisbane Broncos, Sydney Roosters, St. George Illawarra Dragons e o time neozelandês do New Zealand Warriors. São as grandes craques da Oceania em campo, muitas das quais estarão no ano que vem na Copa do Mundo que terá participação do Brasil.

Na primeira rodada, o Broncos derrotou bem as Warriors, apesar de Elia Green, craque do sevens australiano e medalhista olímpica de ouro, ter feito boa estreia pelo time da Nova Zelândia. No outro jogo, outra medalhista olímpica, Charlotte Caslick, estreou brilhando em vitória do Sydney Roosters.

NRLW – Campeonato Australiano/Neozelandês de Rugby League Feminino

Sydney Roosters 18 x 04 St. George Illawarra Dragons

Brisbane Broncos 28 x 14 New Zealand Warriors

The kick from Steph Hancock and run from Brydie Parker were equally impressive 🤩#NRLWRoostersDragons #NRLW pic.twitter.com/CqQ6P0TiCJ — Women’s Rugby League (@WRugbyLeague) October 4, 2020

Wow 🤩 A first half hatty for Upton 🔥#TelstraPremiership Moment of the Match #NRLWBroncosWarriors pic.twitter.com/pFBOcMjA3e — Women’s Rugby League (@WRugbyLeague) October 3, 2020

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?