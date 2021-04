Tempo de leitura: 7 minutos

ARTIGO OPINATIVO – A SLAR – a liga profissional sul-americana – está tendo uma temporada inaugural que ainda não oferece um claro diagnóstico do real potencial da liga. Obviamente, a questão da pandemia obrigou uma adaptação complicada, com jogos ocorrendo em apenas dois países, incluindo partidas no meio da tarde de dias de semana. Claro, quando a pandemia for passado, a expectativa é de uma liga vivendo seu potencial pleno, com apenas um jogo por semana para cada time e com todas as equipes mandando suas partidas em seus países.

Tendo isso em visto, vamos explorar aqui o que é essencial que a SLAR tenha em seu futuro pós-pandemia.

Uma rodada por semana, sem conflito com os clubes e com transmissões para o mundo todo

O calendário é obviamente o aspecto mais importante para o futuro da liga. É essencial que a SLAR tenha apenas um jogo por semana para cada time. Temos visto que a maratona de jogos atual – pela marcação de jogos de meio semana – teve impacto no rendimento das equipes. Qualquer liga profissional pelo mundo tem apenas um jogo por semana por time.

Na América do Sul, no entanto, é essencial ter em vista a importância do rugby de clubes amador. Na Argentina, no Uruguai e no Chile, os sábados de rugby de clubes são parte central da cultura esportiva desses países. Já no Brasil, é fato que ainda há muito a se evoluir nos eventos dos clubes, mas nossa comunidade não pode ter que se dividir num sábado entre aqueles interessados nos clubes e aqueles interessados nos Cobras.

Ou seja, para a SLAR ser um sucesso, não podemos ter jogos de sábado a tarde. O ideal, é que a SLAR ocupa dias e horários que não concorram com o rugby de clubes. Sexta a noite? Sábado a noite? Domingo a noite? A discussão é boa.

Por sua vez, as transmissões da SLAR precisam estar abertas para todo o mundo. É importantíssima a parceria com a ESPN na América do Sul, mas é importante que a liga seja vista e valorizada fora do continente. A Major League Rugby norte-americana, por exemplo, criou um sistema de streaming gratuito acessível no mundo todo.

Um segundo time argentino é essencial

Outro ponto importante é a imprevisibilidade da briga pelo título. A SLAR 2021 está previsível demais. Se os Jaguares não forem campeões, teremos um verdadeiro choque.

Provavelmente, a Argentina tem, sozinha, mais fãs de rugby do que todos os demais países sul-americanos juntos. É óbvio que mercados como o chileno, o colombiano e, sobretudo, o brasileiro são promissores, com muito espaço de crescimento. Porém, a realidade atual é que a Argentina é o mercado principal e a SLAR necessita ter apelo por lá.

Com isso, está claro que para a SLAR ser sedutora na Argentina é preciso uma rivalidade local. Certamente, a base dos atletas dos Pumas seguirá no exterior e a SLAR continuará sendo uma liga desenvolvedora de talentos para os argentinos. Isso, no entanto, não impede que a competição seja interessante. Um segundo time argentino criaria competição forte pelo título.

O rugby argentino tinha a tradição de jogos entre selecionados regionais, que foi perdida com a abolição do Campeonato Argentino de seleções após 2017. Seleções como as de Tucumán e de Córdoba eram populares por lá e poderiam ser adições muito positivas, caso se provem comercialmente viáveis.

Já no Uruguai, apesar do país ser pequeno, a opção pelo Peñarol alienou parte dos uruguaios, torcedores do Nacional. A entrada do clube rival poderia ser igualmente valiosa por lá.

Um segundo time brasileiro com mais estrangeiros?



Essa opção ainda não é realista. A prioridade atual é garantir o sucesso comercial dos Cobras. Uma segunda equipe brasileiro é uma possibilidade apenas para o futuro. Dito isto, quais as vantagens do Brasil ter um segundo time?

Hoje, a opção da CBRu é por ter os Cobras quase como um clone da seleção, apenas com alguns poucos argentinos adicionados – e, diga-se, já fazendo sucesso. A estratégia brasileira é de ter uma seleção inteiramente profissional.

O Paraguai, por outro lado, optou por ter só alguns atletas de sua seleção profissionalizados, com o Olimpia tendo por base atletas argentinos. O que se viu até aqui é que a estratégia paraguaia tem seu valor. Os jogadores paraguaios do time estão inclusive se destacando rodada após rodada. Qual será o impacto deles na seleção do Paraguai? Os atletas paraguaios da SLAR terão qual impacto na seleção, quando foram misturados aos amadores? Ainda saberemos.

O fato é que a criação de um segundo time brasileiro abriria a possibilidade de contratação de mais estrangeiros, sem reduzir o número de atletas brasileiros profissionais. O que significaria, provavelmente, que os times brasileiros seriam muito competitivos na luta pelos playoffs, aumentando o interesse de público – essencial para a viabilidade do projeto.

De todos os seis países envolvidos na SLAR, o Brasil é o que tinha em 2019 menos jogadores envolvidos em competições de rugby XV juvenil em seus clubes. Isso significa que temos a menor base de alimentação do alto rendimento profissional. Mesmo que o trabalho na base cresça e melhore após a pandemia, ainda levaria um tempo para os frutos serem colhidos.

Por isso, é importante o Brasil analisar o “modelo Olimpia” como opção futura. Após a pandemia, atletas de fora da América do Sul poderão também desembarcar na SLAR, como o fizeram em 2020, antes do cancelamento da temporada. O intercâmbio com atletas oriundos de potências do rugby (argentino, sul-africanos, fijianos, samoanos, etc) é extremamente valioso para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. Eles oferecem competição sadia por posições e propiciam variações táticas maiores.

SLAR como liga, não como treino

Por fim, fica claro que a SLAR não pode ser apenas um espaço para as seleções nacionais se prepararem para suas competições. Após a pandemia, a SLAR vai precisar aumentar o grau de independência dos projetos. Franquias são franquias, que buscam crescer elas próprias como instituições. Seleções são outra coisa. Obviamente, quanto mais alinhadas estiverem seleções e franquias, melhor. Porém, elas têm funções e objetivos diferentes. Nem sempre o sucesso de uma franquia se reflete na seleção – e vice versa. Como prova o Uruguai, a SLAR não substitui os benefícios de ter atletas no exterior. Mesmo tendo o Peñarol, o Uruguai segue com quase um XV inteiro atuando na Europa e na América do Norte.

A própria história dos Jaguares prova que franquia e seleção não rendem de modo idêntico. Por sua vez, a Escócia, por exemplo, prova o benefício que é misturar atletas que atuem o exterior com atletas que atuem no próprio país. Os escoceses têm duas franquias, Glasgow e Edinburgh. Quando um desses times não está bem, há alternativas vindas da outra equipe ou do exterior. Lógico, são casos ainda muito distantes da nossa realidade. Porém, eles oferecem a possibilidade de se comparar modelos para o futuro.

Rugby juvenil segue assunto central…

A discussão sobre o futuro da SLAR é amplo, como ficou claro neste artigo. O que não muda, independente do modelo adotado, é a necessidade de se produzir atletas. Isto é, a categoria de base segue crucial para qualquer país. Para os Cobras terem um futuro de sucesso na SLAR, será necessário, invariavelmente, ter foco no rugby juvenil. Na última década, o sucesso do Brasil contra o Chile ocorreu porque nosso alto rendimento era superior. Agora, a SLAR proporcionou ao Chile um alto rendimento de mesma qualidade. No “desempate”, os chilenos têm muito mais juvenis jogando competições. Isso terá um peso muito grande daqui em diante.