Grande notícia para o rugby das Ilhas do Pacífico. Nesta quarta, a New Zealand Rugby (a federação neozelandesa) aprovou a inclusão das duas franquias das ilhas na edição 2022 do Super Rugby. São elas o Fijian Drua, equipe da federação fijiana, e o Moana Pasifika, equipe ligada às federações de Samoa e Tonga.

As licenças garantidas a Fijian Drua e Moana Pasifika são ainda condicionais, dependendo dos planos comerciais das duas franquias para serem efetivadas e de aprovação final da Rugby Australia (a federação australiana) até o dia 30 de junho.

A New Zealand Rugby e a Rugby Australia estão negociando entre si a junção do Super Rugby Aotearoa e do Super Rugby AU para 2022, que também deverá ser confirmada nos próximos meses.