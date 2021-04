Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby criou novas competições para o rugby juvenil. São os Campeonato de Seleções Regionais das categorias juvenil e adulto femininos de rugby XV.



Os projetos foram escritos para 2021, mas poderão ter as competições reprogramadas para 2022, dependendo da situação sanitária do país. O planejamento é para que as competições sejam nas categorias masculina M17 e M19, feminina M18 e feminina adulta, garantindo a criação das primeiras competições nacionais para o XV feminino. O projeto será financiado por Lei de Incentivo ao Esporte e foi escrito prevendo competições de seleções regionais, com o intuito de permitir a participação de atletas outros estados junto das seleções já existentes.

A estrutura, a principio, prevê os seguintes grupos:

Grupo Sul: RS, SC, PR (turno e returno, 4 jogos por time);

Grupo Sudeste: SP Vale, SP Capital, SP Interior, MG e RJ (turno único, 4 jogos por time);

