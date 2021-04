Tempo de leitura: 2 minutos

A SLAR – a liga profissional sul-americana – seguirá nas próximas semanas com jogos em solo uruguaio. Os Cobras, o time brasileiro, já viajaram a Montevidéu com algumas ausência com relação ao time que estava no Chile.

O elenco de 30 atletas escolhido por Emiliano Bergamaschi e Fernando Portugal não contará com “Zé” Tranquez, Jardel, González e Brendon. Por outro lado, os pilares Joel e Abud estão confirmados no plantel, assim como o 3/4s Gabriel Quirino. O pilar argentino Alejandro Luna, que estava provisoriamente no time, foi efetivado. Originalmente convocados para a SLAR, Devon, Latrell e Kauã seguem de fora.

O grupo para o returno é o seguinte:

Adrio de Melo (3ª linha, Pasteur);

Alejandro Luna (pilar, CURNE/Argentina);

Alexandre “Texugo” Alves (2ª linha, Desterro);

André “Buda” Arruda (3ª linha, Desterro);

Arthur Bergo (3ª linha, Pasteur);

Caique Silva (pilar, São José);

Cléber “Gelado” Dias (3ª linha, Poli);

Daniel Sancery (fullback/ponta, São José);

Daniel “Maranhão” Lima (ponta, Poli);

Douglas Rauth (scrum-half, Curitiba);

Felipe Gonçalves (scrum-half, Pasteur);

Felipe Sancery (centro, São José);

Franco Giudice (fullback, GER/Argentina)

Gabriel Paganini (2ª linha, Band Saracens);

Gabriel Zurka Quirino (centro/ponta, São José);

Joel Ramirez (pilar, Jacareí);

Josh Reeves (abertura, Poli);

Laurent Bourda-Couhet (scrum-half, Band Saracens);

Leonardo “Neymar” Souza (pilar, São José);

Leonel Moreno (pilar, São José);

Lucas Abud (pilar, Poli);

Lucas Spago (abertura, Pasteur);

Manuel Bernstein (2ª linha, CRAI/Argentina);

Marcos De Sanctis (ponta/fullback, Palermo Bajo/Argentina);

Matheus “Blade” Rocha (pilar, Jacareí);

Matheus “Nego” Cláudio (3ª linha, Jacareí);

Moisés Duque (centro, São José);

Robert Tenório (ponta, Poli);

Santiago Grippo (hooker, Urú Curé/Argentina);

Yan Rosetti (hooker, Pasteur);

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 25 5 5 0 0 5 0 279 66 213 Peñarol Uruguai 18 5 4 0 1 2 0 161 106 55 Selknam Chile 15 5 3 0 2 2 1 160 129 31 Olimpia Paraguai 10 5 2 0 3 2 0 123 186 -63 Cobras Brasil 5 5 1 0 4 1 0 72 177 -105 Cafeteros Colômbia 3 4 0 0 5 2 1 89 220 -131

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;