ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta quinta-feira, em Dubai, a Seleção Brasileira Feminina foi a campo pelo segundo torneio do Emirates Invitational Sevens, preparatório para os Jogos Olímpicos.

O primeiro compromisso das Yaras foi contra o Japão e, assim como no primeiro torneio, a vitória foi do time brasileiro, desta vez por 24 x 14. Bianca fez o primeiro try brasileiro, após bela roubada de bola de Luiza. O Japão respondeu com o try de empate, mas as Yaras marcaram mais dois tries antes do intervalo, com Mari Nicolau, após offload de Luiza, e Izzy, depois de erro no lateral japonês, No segundo tempo, Luiza correu para o try do triunfo, com o Japão descontando apenas no fim.

Os outros dois jogos do primeiro dia acabaram sendo derrotas de 31 x 14 para os Estados Unido (mas com as Yaras na frente no intervalo, 14 x 12, com tries de Leila e Bianca) e 31 x 12 para a França (com tries de Thalita e Tchoba).





Dia 08/04

Brasil 24 x 14 Japão

Brasil 14 x 31 Estados Unidos

Brasil 12 x 31 França

Dia 09/04

02h22 – Brasil x Quênia (com transmissão)

07h52 – Brasil x Canadá (com transmissão)

10h26 – Disputas de 3º lugar e de 5º lugar (jogos no mesmo horários, campos diferentes)

11h10 – Final (com transmissão)

*Horários de Brasília

