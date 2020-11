Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – No último fim de semana, o Campeonato Uruguai viveu suas quartas de final, com os favoritos Old Boys, Old Christians, Carrasco Polo e Trébol prevalecendo.



Com isso, as semifinais terão o clássico de Montevidéu entre Old Boys e Old Christians de um lado e do outro o Carrasco Polo, também da capital, contra o grande do interior, o Trébol, de Paysandu, ambos no próximo sábado.



Campeonato Uruguaio – Quartas de final

Old Boys 58 x 15 Los Cuervos

Carrasco Polo 31 x 20 Montevideo Cricket

Trébol 19 x 05 Lobos de Punta del Este

Old Christians 33 x 14 PSG