A partida entre Brasil e Portugal no próximo sábado, dia 21, já tem horário oficial: 15h, hora de Lisboa (12h, hora de Brasília). A partida já tem confirmada transmissão pelo canal da Federação Portuguesa, o rugbytv.pt, e será o Campo de Rugby do Jamor.

Em 2018, fizemos um vídeo passeando pelos campo de rugby de Lisboa e visitamos o Jamor. O Centro Desportivo Nacional do Jamor é um complexo de infraestruturas desportivas públicas localizado em Oeiras, nas região metropolitana de Lisboa.

Inaugurado em 1944, o local conta com um estádio principal para futebol, onde costumam ser jogadas as finais da Taça de Portugal de Futebol (em quase) todos os anos, e diversos outros equipamentos esportivos que fazem parte do Centro de Alto Rendimento do Jamor, entre os quais dois campos de rugby e academia onde treinam as seleções portuguesas de rugby. O campo principal de rugby conta com uma arquibancada para cerca de 5 mil torcedores, que foi um dos palcos para o Troféu Mundial M20 (World Rugby U20s Trophy) de 2015.