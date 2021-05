Tempo de leitura: 5 minutos

Esse sábado, dia 29, será de retorno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na Europa. Finalmente, Bélgica e Países Baixos (nome oficial da Holanda, vá se acostumando) vão duelar pela Repescagem de promoção ao Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) de 2021 que, inclusive, já começou (mesmo sem ter todos os participantes definidos).O duelo (jogo único) entre belgas e neerlandeses (holandeses) será na cidade belga de Waterloo, famosa pela derrota de Napoleão em 1815 e casa de um dos melhores clubes de rugby da Bélgica.

A Repescagem para definir o último participante atrasou por conta da pandemia. A Bélgica foi a última colocada do Rugby Europe Championship de 2020, ao passo que os Países Baixos foram campeões do Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”) de 2020. Quem vencer se garantirá no “Six Nations B”, que vale como as Eliminatórias para a Copa do Mundo, ao passo que quem perder já terá encerrado seu sonho de Mundial.

Desde 2016 os dois países não se enfrentam – último ano em que ambos estiveram juntos na mesma divisão, o “Six Nations C”. A Bélgica está no “Six Nations B” desde 2017, ao passo que os Países Baixos não disputa o “Six Nations B” desde o distante ano de 2002. Após finalmente serem campeões do “Six Nations C”, os Países Baixos contam com seu time mais forte em 20 anos, alimentado por uma categoria de base que vem sendo superior à belga nos últimos anos, e prometem produzir um jogo parelho até o fim.

O jogo poderá derrubar o Brasil no Ranking Mundial. Caso a Bélgica vença, o Brasil cairá do 26º para o 27 º lugar do Ranking.

09h00 (hora de Brasília) – 🇧🇪Bélgica x Países Baixos🇳🇱, em Waterloo – Rugby Europe TV AO VIVO

Histórico: 72 jogos, 40 vitórias da Bélgica, 28 vitórias dos Países Baixos e 4 empates. Último jogo: Bélgica 32 x 08 Países Baixos, em 2016 (Rugby Europe Trophy);

Classificação do Rugby Europe Championship 2021

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 18 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Bélgica/Países Baixos* 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

Rugby Europe também anunciou datas para os seus torneios de sevens

Enquanto isso, a Rugby Europe (a federação europeia) também confirmou seu calendário de rugby sevens para 2021. A novidade na Europa é que a 1ª divisão do sevens foi rebatizada, deixando se ser conhecida como Grand Prix Sevens para se chamar Rugby Europe Europe Sevens Championship Series. A segunda divisão é conhecida como Trophy Series e a terceira (última) divisão como Conference Series. Os nomes são os mesmos para os circuito masculino e feminino.

Os dois circuito masculinos da 1ª divisão começarão no dia 5 de junho em Lisboa, Portugal. Inglaterra, Gales, Escócia, França e Irlanda são as ausências neste ano no masculino, ao passo que no feminino Itália, Inglaterra, França e Irlanda serão as ausências principais. Países Baixos e Suíça também estão entre as ausências no sevens.

Serão duas etapas na 1ª divisão, com a segunda rolando em Moscou, Rússia. A 2ª divisão também terá 2 etapa, em Zagreb (Croácia) e Budapeste (Hungria), ao passo que a 3ª divisão tem etapa única em Belgrado (Sérvia).

A sistema de promoção e rebaixamento entre todas as divisões.

Rugby Europe Sevens Championship Series – 1ª divisão

1ª etapa – em Lisboa, Portugal🇵🇹 – dias 05 e 06 de junho

Masculino (8 times):

Grupo A: Alemanha🇩🇪, Portugal🇵🇹, Geórgia🇬🇪 e Lituânia🇱🇹;

Grupo B: Espanha🇪🇸, Itália🇮🇹, Rússia🇷🇺 e Polônia🇵🇱;

Feminino (9 times):

Grupo A: Rússia🇷🇺, Alemanha🇩🇪 e Romênia🇷🇴;

Grupo B: Polônia🇵🇱, Bélgica🇧🇪 e Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Grupo C: Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Espanha🇪🇸 e Portugal🇵🇹;

2ª etapa – em Moscou, Rússia🇷🇺 – dias 25 a 27 de junho

Rugby Europe Sevens Trophy Series – 2ª divisão

1ª etapa – em Zagreb, Croácia🇭🇷 – dias 19 e 20 de junho

Masculino (12 times):

Grupo A: Romênia🇷🇴, Suécia🇸🇪, Israel🇮🇱 e Turquia🇹🇷;

Grupo B: Ucrânia🇺🇦, Tchéquia🇨🇿, Luxemburgo🇱🇺 e Hungria🇭🇺;

Grupo C: Bélgica🇧🇪, Croácia🇭🇷, Dinamarca🇩🇰 e Letônia🇱🇻;

Feminino (10 times):

Grupo A: Ucrânia🇺🇦, Suécia🇸🇪, Noruega🇳🇴, Turquia🇹🇷 e Moldávia🇲🇩;

Grupo B: Tchéquia🇨🇿, Finlândia🇫🇮, Geórgia🇬🇪, Hungria🇭🇺 e Dinamarca🇩🇰;

2ª etapa – em Budapeste, Hungria🇭🇺 – dias 09 a 11 de julho

Rugby Europe Sevens Conference Series – 3ª divisão

Etapa Única – em Belgrado, Sérvia🇷🇸 – dias 04 a 06 de julho

Masculino (12 times):

Grupo A: Bulgária🇧🇬, Áustria🇦🇹, Sérvia🇷🇸 e Malta🇲🇹;

Grupo B: Moldávia🇲🇩, Mônaco🇲🇨, Montenegro🇲🇪 e San Marino🇸🇲;

Grupo C: Finlândia🇫🇮, Noruega🇳🇴, Andorra🇦🇩 e Eslovênia🇸🇮;

Feminino (10 times):

Grupo A: Israel🇮🇱, Andorra🇦🇩, Croácia🇭🇷, Luxemburgo🇱🇺 e Bulgária🇧🇬;

Grupo B: Áustria🇦🇹, Letônia🇱🇻, Malta🇲🇹, Lituânia🇱🇹 e Mônaco🇲🇨;