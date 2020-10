Tempo de leitura: 8 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League está em época de decisões! O rugby de 13 jogadores viveu mata-mata na NRL australiana e semifinais na Challenge Cup, a Copa da Inglaterra neste fim de semana.

Penrith e Melbourne vão às semifinais da NRL

O mata-mata da NRL começou neste fim de semana com Penrith Panthers e Melbourne Storm vencendo os jogos que valiam vagas diretas nas semifinais.

O primeiro colocado Panthers encarou o quarto colocado Sydney Roosters e venceu por 29 x 28. Os Roosters começaram o duelo com 2 tries em menos de 10 minutos, mas os Panthers reagiram com 4 tries ainda no primeiro tempo, sendo o primeiro de Mansour seguido por hat-trick de Nathan Cleary. Stephen Crichton ainda abriu o segundo tempo com novo try para os Panthers, mas os Roosters reagiram com 2 tries, de Tedesco e Josh Morris, que obrigaram Cleary a chutar o drop goal preciso aos 77′, matando o duelo. O try de Angus Crichton aos 78′ deu esperanças aos Roosters, mas não houve mais tempo para virada.



Já o segundo colocado Storm duelou com o terceiro colocado Parramatta Eels por 36 x 24 e também de virada. Os Eels abriram o duelo com 2 tries, mas Vunivalu e Papenhuyzen cruzaram o in-goal para igualarem tudo antes do intervalo e Addo-Carr marcou aos 42′ o try da virada. O jogo seguiu lá e cá, com Blake Ferguson empatando de novo na sequência, mas os tries de Jesse Bromwich, Branko Lee e novamente Papenhuyzen liquidaram a fatura a favor do Storm.



South Sydney e Canberra seguem vivos

Roosters e Eels terão uma segunda chance de irem às semifinais, pois ainda jogarão repescagens contra Canberra Raiders e South Sydney Rabbitohs, que venceram os duelos eliminatórios entre os times pior classificados para o mata-mata.

Primeiro, o quinto colocado Canberra Raiders eliminou o oitavo colocado Cronulla Sharks por 32 x 20, após um primeiro tempo de 14 x 10 a favor dos Sharks, Foram 4 tries implacáveis dos verdes no segundo tempo, com Jack Wighton duas vezes, George Williams e Elliott Whitehead, suficientes para colocaram fim à temporada dos Sharks.



Por fim, no domingo, o sexto colocado South Sydney Rabbitohs despachou o sétimo colocado Newcastle Knights por impactantes 46 x 20, em partida de 8 tries a 3 para os Bunnies. Alex Johnston e Tevita Totola foram destaques com 2 tries cada e em momento algum os Rabbitohs viram sua vitória ameaçada, eliminando de vez os Knights da competição.

Leeds e Salford na grande final da Challenge Cup

Na Inglaterra, o sábado foi de semifinais da Challenge Cup, a prestigiada Copa da Inglaterra de Rugby League. Os dois jogos foram em rodada dupla no campo neutro de St. Helens e, primeiro, o Leeds Rhinos derrotou o Wigan Warriors por 26 x 12 e segue na busca por um título que não é seu desde 2015, reerguendo-se do pesadelo que foi seu ano de 2019.



Na sequência, o Salford Red Devils triunfou no aperto sobre o Warrington Wolves (campeão de 2019 da Copa) por 24 x 22, indo à sua primeira final desde 1969. Os Red Devils não são campeões da Challenge Cup desde 1938, seu único título na competição.



Catalans Dragons vencem jogo adiado e sonham na Super League

Por fim, o domingo foi de ação na França com o Catalans Dragons (a equipe francesa que joga a Super League inglesa) vencendo bem o Wakefield Wildcats, 40 x 08, para empatar em pontos com o quarto colocado Leeds na liga. Com isso, os Dragons estão mais do que vivos na luta por vaga nas semifinais.

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Eliminatório

32 20

Canberra Raiders 32 x 20 Cronulla Sharks, em Canberra

46 20

South Sydney Rabbitohs 46 x 20 Newcastle Knights, em Sydney

Qualificatório

29 28

Penrith Panthers 29 x 28 Sydney Roosters, em Sydney

36 24

Melbourne Storm 36 x 24 Parramatta Eels, em Brisbane

Repescagem

Dia 09/10 – Sydney Roosters x Canberra Raiders, em Sydney

Dia 10/10 – Parramatta Eels x South Sydney Rabbitohs, em Sydney

Semifinais

Dia 16/10 – Penrith Panthers x Eels/Rabbitohs

Dia 17/10 – Melbourne Storm x Roosters/Raiders

Coral Challenge Cup – Copa da Inglaterra

Semifinais

26 12

Leeds Rhinos 26 x 12 Wigan Warriors, em St. Helens

24 22

Salford Red Devils 24 x 22 Warrington Wolves, em St. Helens

Final

Dia 17/10 – Leeds Rhinos x Salford Red Devils, em Londres

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Catalans Dragons 40 x 08 Wakefield Wildcats

Clubes Cidade Jogos Pontos % de vitórias¹ St. Helens Saints St. Helens 12 18 75.00 Warrington Wolves Warrington 13 18 69.23 Wigan Warriors Wigan 13 18 69.23 Leeds Rhinos Leeds 11 14 63.64 Catalans Dragons Perpignan (França) 11 14 63.64 Huddersfield Giants Huddersfield 12 13 53.85 Hull FC Kingston-upon-Hull 13 12 46.15 Castleford Tigers Castleford 13 10 38.46 Salford Red Devils Salford 11 8 36.36 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 11 4 18.18 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 12 4 16.67 Toronto Wolfpack² Toronto (Canadá) 6 0 -

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º a 4º colocados = semifinais;



¹ Por conta da pandemia, a classificação será determinada pela percentual de vitórias de cada time (isto é, pontos dividido por número de partidas), pois algumas equipes poderão acabar fazendo menos jogos;

² Toronto Wolfpack anunciou desistência da competição

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?