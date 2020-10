Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana foi dado o pontapé inicial para a temporada 2020-21 do Guinness PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália que, por conta da pandemia, foi provisoriamente reduzida para 12 times.

Os Ospreys, de Gales, causaram a primeira surpresa da nova temporada, vencendo fora de casa dos escoceses do Edinburgh, semifinalistas da temporada passada. Os Ospreys foram os piores de Gales em 2019-20, mas deram a volta por cima e, liderados por Alun Wyn Jones, impuseram-se por 25 x 10, com 3 tries, incluindo 2 do jovem fullback Mat Protheroe.



Outros galês que começou bem foi o Cardiff Blues, ao vencer na Itália o Zebre por 16 x 06, com try mágico do craque da seleção galesa Josh Adams, mesmo com os Blues jogando com 14 homens.



Em contraste, os Scarlets, melhores de Gales na temporada passada, caíram em casa diante dos irlandeses do Munster por 30 x 27, naquele que foi o melhor jogo da rodada. Todos os pontos dos Scarlets foram marcados em penais chutados por Leigh Halfneyy – nada menos que 9. No entanto, o Munster garantiu a vitória com tries salvadores de Chris Farrell, aos 67′, e O’Byrne, aos 77′, além de 2 penais cruciais de Healy -o último, da vitória, já com o tempo esgotado, quando o Munster jogava com 14 homens após expulsão do capitão Peter O’Mahony. Dramático



Quem começou forte em outro confronto entre irlandeses e galeses foi o atual campeão Leinster, que deu a volta por cima do insucesso na Copa Europeia para se impor sobre os Dragons por 5 tries a 1, com direito a 2 do ponta neozelandês James Lowe.



Todos os irlandeses venceram na largada. O vice campeão Ulster foi outro que teve jogo desafiador, derrotando os italianos do Benetton por 35 x 24, em jogo empolgante de 5 tries a 3, que teve os visitantes marcando 3 tries na primeira etapa, mas os norte-irlandeses viraram na segunda etapa. O try da vitória saiu aos 73′ com o hooker Adam McBurney.



Por fim, o Connacht triunfou contra os escoceses do Glasgow Warriors por suados 28 x 24, em jogaço de 3 tries para cada lado, lá e cá, em segundo tempo de tirar o fôlego. Nos minutos finais, Bundee Aki cruzou o in-goal para os irlandeses, mas Seymour marcou o try na sequência para os escoceses que manteve a diferença em apenas 1 ponto. O penal decisivo foi de Carty aos 76′.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Zebre 06 x 16 Cardiff Blues

Leinster 35 x 05 Dragons

Ulster 35 x 24 Benetton Treviso

Scarlets 27 x 30 Munster

Connacht 28 x 24 Glasgow

Edinburgh 10 x 25 Ospreys

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 1 5 Ulster Irlanda Belfast 1 5 Ospreys Gales Swansea 1 4 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 1 1 Zebre Itália Parma 1 0 Dragons Gales Newport 1 0 Conferência B Cardiff Blues Gales Cardiff 1 4 Connacht Irlanda Galway 1 4 Munster Irlanda Limerick/Cork 1 4 Scarlets Gales Llanelli 1 1 Benetton Treviso Itália Treviso 1 0 Edinburgh Escócia Edimburgo 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada conferência = classificados às Semifinais;

- 2ºs e 3º colocados de cada conferência = classificação às Repescagens para as Semifinais;

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);