A Premiership – o Campeonato Inglês – será expandida. Nesta terça, a federação inglesa (RFU) aprovou que a temporada 2022-23 contará com 14 clubes, prolongando o período sem rebaixado para os clubes que hoje estão na elite do rugby do país.

Para a temporada 2021-22, a Premiership foi expandida de 12 para 13 clubes, como Saracens sendo promovido e o rebaixamento sendo cancelado. Para a temporada 2022-23, o mesmo ocorrerá, com uma equipe sendo promovida da segunda divisão e nenhuma sendo rebaixada. Para a temporada 2023-24, o último colocado da Premiership fará uma repescagem de rebaixamento contra o campeão da segunda divisão e apenas em 2024-25 poderá ser reintroduzido o rebaixamento direto para o lanterna da primeira divisão.

Ainda serão estabelecidos critérios mínimos (financeiros e estruturais) para um clube ser promovido, os quais ainda serão revistos.