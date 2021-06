Tempo de leitura: 2 minutos

A seleção masculina de rugby abriu mão do pré-olímpico mundial para poder marcar presença nas eliminatórias para a Copa do Mundo, em 2023. Essa é uma vaga histórica para a equipe nacional. Saiba mais.

Por melhores que sejam suas previsões no momento de colocar suas apostas esportivas, o mais certo é que não tivesse previsto que a seleção nacional masculina de rugby abrisse mão do pré-olímpico mundial para os jogos de Tóquio. Ainda assim, isso foi justamente o que sucedeu, por surgir uma vaga inédita nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, cuja preparação coincidiria com o torneio que poderia garantir ao time a presença nos olímpicos de Tóquio.

A impossibilidade de marcar presença em ambos os eventos, já que são simultâneos, obrigou a Confederação Brasileira de Rugby optar por um destes eventos, sendo que foi anunciado no passado dia 10 de maio que a seleção masculina não estará presente no pré-olímpico mundial, realizado no mês de junho, no Mônaco; para poder estar presente nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, que decorrerá entre o mês de junho e julho.

Essa decisão partiu da Confederação Brasileira de Rugby, mas foi tomada em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Saiba quando se iniciam as eliminatórias qualificativas para a Copa do Mundo.

Eliminatórias para a Copa do Mundo: quando se iniciaram?

O Brasil iniciou as eliminatórias qualificativas para a Copa do Mundo 2023 no dia 26 de Junho, vencendo o Paraguai.

Agora, a seleção irá confrontar o vencedor do jogo que reúne o Chile e a Colômbia e ainda o Uruguai, sendo esses eventos respetivamente nos dias 11 de julho e 17 de julho.

Os dois melhores times, que ficarão definidos no Uruguai, no estádio Charrua, irão depois defrontar, na fase do classificatório, os Estados Unidos e o Canadá. Essa oportunidade histórica de fazer parte da Copa Mundial de Rugby está entusiasmando os amantes da modalidade e originando, também, maior interesse entre os apostadores, fazendo com que a modalidade ganhe renovado relevo em algumas plataformas de apostas brasileiras.

O rugby no Brasil e seu interesse crescente entre os mais novos

Essa modalidade já existe no Brasil desde o século XIX e seu aparecimento teve uma forte influência britânica.

Embora seja menos popular do que o futebol, esse esporte foi se definindo e tomando seu lugar nos corações brasileiros, sendo que se anunciava, em 2015, que as crianças estavam procurando mais essa atividade ao invés do esporte rei.

O crescimento do interesse sobre o rugby no Brasil, assim como alguns resultados positivos da seleção nacional, vêm fazendo com que também os websites de apostas apresentem opções na modalidade e com que os próprios apostadores procurem mais esse esporte na hora de transformar suas previsões em apostas.

Aos poucos, o destaque do rugby no Brasil vai aumentando e gerando maior expetativa e emoção. Se espera que a fase de apuramento para a Copa do Mundo de 2023 tenha um forte contributo no acentuar dessa tendência.