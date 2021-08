Tempo de leitura: 3 minutos

Estão surgindo informações da Colômbia sobre sérias alegações de abuso sexual e financeiro vinculado ao rugby feminino no país. O site especializado em rugby feminino, Scrum Queens, publicou o seguinte texto no último dia 27 de julho:

“Foi um comunicado à imprensa da Federação Colombiana de Rugby na semana passada que alertou a nós e a outros seguidores do jogo fora do país que algo estava errado.

O comunicado falou sobre a ‘rejeição enérgica da Federação a todas as ameaças de violência contra qualquer pessoa ou grupo de indivíduos que expressem suas opiniões sobre o nosso esporte’.

‘Ressaltamos o canal regular destinado a dirimir dúvidas’, prosseguiu. ‘Convidamos a comunidade a utilizá-lo na formalidade que representa. Continuamos trabalhando para o crescimento e fortalecimento dos valores do Rugby colombiano’.



O que estaria por trás de tal publicação?

Parece que os primeiros sinais de problemas surgiram quando a seleção feminina colombiana do XV foi convocada para um campo de treinamento em Medellín, antes de sua qualificação para a Copa do Mundo com o Quênia – mas foram informados de que teriam que pagar todo o seu próprio transporte e acomodação custos.

Esta parece ter sido a gota d’água e abriu as comportas para uma onda de reclamações de crescente seriedade sobre como o jogo está sendo administrado e como os jogadores são tratados em todos os níveis. Podcasts e postagens nas redes sociais começaram com o tratamento financeiro deficiente da seleção nacional, mas rapidamente se expandiram para alegações de ‘assédio sexual e violência de gênero’ enfrentadas pelos jogadores que frequentavam os campos.

‘Não é segredo que entrar em determinados processos custa para receber insinuações, de que se deve dormir com x jogador ou treinador, principalmente em grandes clubes, e em matéria de seleção nacional’

Além disso, o problema, segundo as alegações, não se limita às seleções. Reclamações contra treinadores do clube foram feitas ‘em Bogotá, Santander e Medellin’, com acusações de abuso sexual de jogadores a partir dos 13 anos. Um jogador de Bogotá começou a compilar listas detalhadas das alegações, o que parece ter motivado a imprensa da Federação lançamento. Mas o problema que os jogadores parecem ter é que eles estão dizendo que as pessoas na Federação a quem eles devem pedir ajuda estão entre as pessoas envolvidas no abuso ou irregularidades financeiras”.

A Colômbia encara o Quênia no próximo dia 25 de agosto, em jogo único em solo queniano, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby XV feminino, que ocorrerá no ano que vem. Quem vencer, irá à fase final da Repescagem Mundial. A seleção colombiana já foi convocada.

¡TUCANES VUELA RUMBO AL MUNDIAL NUEVA ZELANDA 2021!

Nómina oficial para el partido de repechaje al Mundial Femenino de quinces Nueva Zelanda 2021 📲https://t.co/rH5gz5oRUs pic.twitter.com/JWPqyPl9dC — FeCoRugby (@fecorugby) August 9, 2021