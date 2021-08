Tempo de leitura: 2 minutos

A arbitragem brasileira de rugby passará por um intercâmbio enriquecedor nos próximos meses. Além de ter os jogos transmitidos no Brasil pelo Watch ESPN, o Campeonato Uruguaio de Rugby terá como novidade a participação da arbitragem brasileira após convite da Unión de Rugby del Uruguai (URU).

Tendo em vista que não haverá campeonatos oficiais da CBRu por conta da pandemia da COVID-19, a arbitragem brasileira irá participar do Campeonato Uruguaio de Rugby de 2021 com árbitros e avaliador de árbitros. Em um primeiro momento, seguirão para o torneio os árbitros Cauã Ricardo e Victor Hugo Barboza, sendo Xavier Vouga nomeado como avaliador. Ao longo do ano, outros árbitros e árbitras deverão se juntar ao grupo e viver essa experiência.

Trata-se de um importante passo, não apenas para oferecer partidas e rodagem ao grupo de árbitros da CBRu ainda em 2021, mas sobretudo para que possam apitar jogos diferentes dos que estão acostumados a apitar no Brasil e assim ampliar sua experiência internacional.

- Continua depois da publicidade -

A relação da arbitragem entre Brasil e Uruguai é muito próxima e o intercâmbio começou em 2007, com Xavier Vouga. Também já apitaram o campeonato uruguaio da primeira divisão, Henrique Platais e Ricardo Sant´Anna.

Santiago Slinger, o Bata, ex árbitro internacional do Uruguai e atualmente Presidente da Unión de Rugby del Uruguay comentou sobre o intercâmbio: “Estamos muito felizes e agradecidos de que os árbitros da CBRu possam vir a comandar partidas das nossas competições locais no Uruguai. Procuraremos, além de compartilhar a amizade, oferecer todo suporte logístico e técnico que estiver ao nosso alcance, além de garantir bons árbitros para nossa competição”.

Cauã Ricardo, que estreará no Campeonato Uruguaio de Rugby no próximo dia 21 de agosto apitando o jogo entre Carrasco Polo e Montevideo Cricket, falou sobre a alegria com a experiência: “Será uma oportunidade muito interessante, trocar informações e experiências, receber avaliações e aprimorar nossas tomadas de decisão. O Uruguai é um país de muita tradição e os jogos certamente serão de alto nível. Além disso, a possibilidade de compartilhar conhecimento com o grupo de árbitros que segue no Brasil, colabora demais para o crescimento como um todo”.

Já Victor Barbosa disse: “A expectativa da convivência com os árbitros compartilhando aprendizados de suas partidas é a melhor possível. Assim como arbitrar o maior número de jogos e com grandes desafios, além de receber feedbacks para que, ao retornar para o Brasil, possamos compartilhar com toda a comunidade do rugby nacional”.

Texto: Brasil Rugby